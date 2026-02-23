【ダイソー】で可愛いの見つけた！ 在庫残ってたら即カゴIN♡「猫デザインアイテム」

新生活に向けて小物も新調したいなら、持つだけで気分が上がりそうなアニマル柄アイテムをチェックしてみて。今回編集部が見つけたのは【ダイソー】の「猫デザインアイテム」。小物の収納に便利なポーチと、デイリー使いしやすいトートバッグを紹介するので、店舗で出会えたら即カゴIN推奨です。

ミントカラーが爽やかなクリアポーチ

【ダイソー】「フラットミニポーチ（アニマル）」\110（税込）

柔らかいタッチで猫のイラストが描かれたポーチ。ふんわりとした猫が可愛らしく、見ているだけで癒されそうです。ファスナーの部分は爽やかなミントカラーになっており、これからの季節にぴったり。サイズは約14cm × 11cmという手のひらサイズで、ちょっとした小物の収納に便利。汚れを拭き取りやすい素材なのも嬉しいポイント。

大人が使いやすいシンプルトート

【ダイソー】「プリントトートバッグ（ネコ）」\330（税込）

ナチュラルな風合いで、デイリー使いしやすいトートバッグ。淡いグレーで猫が描かれており、大人も持ちやすい上品なデザインです。キュートなイラストで、猫好きなら気分が上がりそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「生地はしっかりしていて、重ための荷物を安心して運べそう」とのこと。サイズは約28cm × 41cm × 10cmと大きめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M