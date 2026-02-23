保育園の送迎で赤っ恥！？ 日本語が通じない外国人講師を前に、フリーズ！ 息子の『無慈悲な暴露』がグサリ

英語に憧れながらも、身につかないまま大人になった筆者。子どもを近所の「英語教育に力を入れる保育園」に通わせたことで、ネイティブの先生と対面する朝が訪れます。その場で起きた出来事と子どものひと言が、時間がたってからの後悔として胸に残りました。

いつの間にか、遠ざかっていた目標

英語が話せる人に憧れていた、私。



学生時代には、専門学校にも通わせてもらい「いつかペラペラに」と本気で思っていた時期もあります。





……それなのに、結果はまったく話せません。

大人になってからは、英語を話したいと思う場面自体が減り、その憧れもどこかにしまい込んでいました。



ところが、子どもを通わせた保育園が「英語教育」に力を入れている園だったのです。

日本語が通じない！

ある朝、新しいネイティブの先生が出迎えてくれました。



「Good morning！」と、とにかく元気。

今までは、日本語も話せる方が多かったので油断していましたが、その先生、日本語がまったく通じません。



英語で自己紹介が始まり、私は固まりました。頭の中は真っ白。そして口から出たのは、



「ヨ、ヨロシクオネガイシマス……」

日本語なのに、なぜか片言でした。

そのあとです。



別のママが登場し、流ちょうに英語で会話を始めました。



私は横で、ニコニコうなずき、完全にアウェイです。