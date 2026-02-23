トラッドを今の気分で。装いの完成度を高める、【大人のローファーガイド】

この春、足元のトレンドとして再注目されているローファー。オールブラックで別注したクラス感漂う一足や、女性らしい端正なシルエットが光る王道モデル、スタイルアップが叶う厚底デザインなど、今すぐワードローブに加えたい一足を見つけて。

【ビームス ボーイ】別注の漆黒ローファーのビットに宿る、圧倒的クラス感

「BLACK BIT ローファー」\36,300【ジーエイチバス】※2026年3月下旬発売予定

トラッド派の永遠の定番【ジーエイチバス】に【ビームス ボーイ】が、ステッチまで全てを黒で統一したオールブラックモデルを別注。存在感のある大きめのビットが、ミニマルなカラーリングの中で印象的なアクセントとして輝きを放ちます。アッパーにエナメル素材を使用し、上品な艶感と表情のあるひと品に。

【シップス】足元から品格を語るなら、時代を超えて愛される永遠のスタンダードを

「ローファー」各\28,600【ノームスコール】

コインローファーを、やや細めの木型で仕上げることで、女性らしくすっきりとした印象に。マニッシュな気品を保ちつつ、女性らしさを引き立てる端正なシルエットが装いのクラス感を底上げします。カラーは、デニムなどのカジュアルな着こなしに映えるモノトーンのコンビカラーと、フェミニンな装いにも優しく馴染む王道のブラウンの2色。

【ロデスコ】クラシカルをモダンに再解釈。日常に寄り添う厚底コインローファー

「コインローファー」各\7,700

端正なフォルムに、上品なコインモチーフが品のいいアクセントを添える、コーディネートの幅がぐっと広がる万能ローファー。程よいボリューム感を与える厚底のソールがクラシカルな雰囲気を守りつつ、今の気分にぴったりのモダンなバランスへと導きます。

クラシカルな気品と旬のムードを兼ね備えたローファーで、春の装いを端正に。お気に入りの一足を相棒に、軽やかな足取りで新しい季節を楽しみませんか。

※価格はすべて税込みです