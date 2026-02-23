ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉幕した。フィギュアスケートの団体戦と個人戦の男子で銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）はエキシビションにも出演。コーチと並ぶ写真を公開し、反響が広がった。

鍵山らが出演した21日（日本時間22日）のエキシビションは、既に現役を退いている名スケーターも登場した。

地元イタリア出身のカロリーナ・コストナーさん。2006年トリノ五輪に出場し、2014年ソチ五輪で銅メダルを獲得した39歳は、特別ゲストとして氷上を彩った。

コストナーさんは鍵山のコーチも務める。コーチと選手が同時に五輪エキシビションに出演することは異例だ。鍵山は自身のインスタグラムにエキシビションの際に撮影した、コストナーさんに肩を抱かれる写真を投稿した。

SNS上のファンからは「教え子とコーチが『スケーター』として一緒に並んでるの最高すぎて失神」「カロリーナ先生と一緒に演技出来て良かったですね！」「コストナーさんと優真君、衣装で並び感慨深いです」「コストナーコーチと一緒のリンクで演技できたのは思い出になるね」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）