女の子と一緒にわんこを散歩していたら、疲れてしまったわんこと女の子が途中で帰宅拒否！カオスな状況から10日後、成長を感じるまさかの光景がInstagramで100万回再生を突破しました。コメント欄には「成長感じられました～‼︎」「カオス！からの成長w」「大変そうですが、あまりにもカワイイ光景 笑」といった声が寄せられています。

【動画：女の子と一緒に犬を散歩中『同時に帰宅拒否』をしてしまい…10日後→『まさかの光景』】

散歩の途中で帰宅拒否発動！

Instagramアカウント「柴犬♡つくね(@shiba.tsukune)」さまに投稿されたのは、小さな女の子と柴犬「つくね」ちゃんのある日の可愛らしい散歩の光景です。

この日は仲良く一緒にお散歩していたというふたり。しかし、途中で歩き疲れてしまったのか、帰りたくなくなってしまったのか……

地面に寝転がり、ふたり同時に帰宅拒否が発動！つくねちゃんはその場で横になり「絶対に動かない」という強い意志を感じます……。

対して、女の子は帰りたくないのか、地面に這いつくばるようにしてギャン泣き！どうやらお散歩がよほど楽しかったようですね。

これはまさにカオス……。お母さん、お疲れ様です！

同時帰宅拒否から10日後…

この“同時帰宅拒否カオス事件”から10日後。再びふたりが一緒に散歩する日がやってきました。「また、帰りたくないって言われたらどうしよう……」と一抹の不安を抱えながら散歩へ出発すると……

再びつくねちゃんの帰宅拒否が発動！これは嫌な予感が……。すると、それを見ていた女の子が驚きの行動に！

なんと、地面に横になってしまったつくねちゃんを宥めてくれたのです！妹に宥められては、お姉ちゃんのつくねちゃんも応えるしかありません。

まるで女の子に応えるかのように体をゆっくりと起こし、そのまま散歩を続行してくれたというつくねちゃん。ふたりの成長と絆を感じられる素敵な光景でした！

可愛すぎる成長がSNSで大反響

カオスな帰宅拒否から一転、10日後には成長を見せてくれた女の子とつくねちゃんの様子は、Instagramでも大きな反響を呼びました。

コメント欄には「成長感じられました～‼︎」「カオス！からの成長w」「大変そうですが、あまりにもカワイイ光景 笑」などの声が寄せられ、多くの人に笑いと感動を届けてくれたのでした！

可愛らしいつくねちゃんと女の子のやりとりは、Instagramアカウント「柴犬♡つくね」さまからご覧いただけます。可愛らしい投稿が多いので、ぜひ投稿をチェックして癒されてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「柴犬♡つくね(@shiba.tsukune)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。