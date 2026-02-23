犬が飼い主との再会を嬉しがる理由4選

飼い主さんが帰宅すると、大喜びで迎えてくれる犬は多いです。愛犬の大歓迎ぶりを楽しみに家路を急ぐ飼い主さんも多いことでしょう。それにしても、久しぶりでもないのに、どうして犬はあんなにも飼い主さんとの再会を嬉しがるのでしょうか？ここでは、その理由を具体的にご紹介します。

1.飼い主のことが大好きだから

犬が飼い主さんとの再会を嬉しがる最大の理由は、飼い主さんのことが大好きだからでしょう。大好きだからこそ、飼い主さんの不在は寂しく、再会が嬉しくてたまらないのです。帰宅時のあの大歓迎ぶりは、まさに犬の愛情の証と言えるでしょう。

帰る度に「大好きな飼い主さんが帰ってきたー！」と喜んでくれているのかと思うと、愛犬のことがさらに愛しくなりますね。

2.安心するから

犬はもともと群れで生活する動物であるため、ひとりぼっちで過ごすことが苦手です。留守番中は、どの犬も多かれ少なかれ不安を感じています。どんなに留守番に慣れている犬であっても、全く不安を感じないということはないでしょう。

犬がひとりぼっちの不安から解放されるのは、飼い主さんが帰宅したときです。そのため、帰ってきた飼い主さんの姿を見ると「もう安心だ」とホッとして、嬉しくなるのです。

3.飼い主がいつ帰るか分かっていないから

「30分で帰るからね」と言って出かけても、犬にはいつ飼い主さんが帰ってくるのか分かりません。人間なら「30分ならすぐだな」と思えても、犬には全く予測がつかず、飼い主さんのいない時間が永遠のように長く感じられることもあるでしょう。

だからこそ、はたから見れば久しぶりでもないような短時間の外出であっても、飼い主さんと再会できた瞬間に喜びが爆発するのです。

4.楽しみにしていることがあるから

飼い主さんの帰宅後は、愛犬とのコミュニケーションや散歩、ごはんといった流れになることが多いかと思います。犬はそれらの時間を楽しみにしており、飼い主さんが帰宅すると「遊んでもらえる！」「散歩へ行ける！」「ごはんがもらえる！」という期待でいっぱいになります。

つまり、飼い主さんの帰宅とこれから始まる楽しいことがセットになっているために、再会を嬉しがるのです。

犬が大喜びしているときに見せる仕草や行動は？

犬は「嬉しい！」という感情を言葉で伝えられない代わりに、全身を使って表現します。では、飼い主さんの帰宅などを大喜びしているとき、犬はどのような仕草や行動を見せるのでしょうか？ここからは、犬が大喜びしているときに見せる仕草や行動をご紹介します。

1.尻尾を激しく振る

犬が喜びを表現するときの基本は、尻尾をブンブンと激しく左右に振ることです。犬は尻尾の位置や動きで感情を表現しますが、嬉しいときには尻尾を高めの位置で、それこそちぎれんばかりにブンブン振ります。

そして、喜びが最高潮に達すると、お尻までクネクネと動かすこともあります。その姿は、まるで「喜びのダンス」を踊っているかのようです。

2.飛びつく

犬が大喜びしているとき、飛びつくこともあります。帰宅した飼い主さんに飛びつくのは、「帰ってきて嬉しい！」という気持ちが抑えきれないからです。

このとき、ただ再会を喜んでいるだけでなく、飼い主さんの口元や顔を舐めて愛情表現をしたり、甘えたりしたくて飛びついていることもあります。

飼い主さんとしては嬉しい歓迎ぶりですが、飛びつくときのジャンプは犬の足腰に負担がかかるため、興奮させすぎないように注意が必要です。

3.ダッシュする

犬は「嬉しすぎる！どうしよう！」という気持ちが、ダッシュという行動に表れることがあります。いわば、喜びが爆発している状態です。このダッシュは気持ちが落ち着けば止まるので、基本的には無理に止めなくて大丈夫です。

ただし、愛犬がケガをしないための配慮は必要になります。床にコルクマットなどを敷いて滑りにくくしたり、家具にぶつからないようスペースを確保したりするなど、安全に「喜びのダッシュ」ができる環境を整えてあげましょう。

4.高いトーンで「アンアンッ！」と鳴く

犬は嬉しくてテンションが上がると、声のトーンも上がります。そして、嬉しい気持ちが抑えきれずに、思わず「アンアンッ！」という声が漏れ出てしまいます。

飼い主さんが帰宅したときや、散歩やごはんの準備をしているときなどに、犬はこの歓喜の鳴き声を出します。この鳴き声を出すときは、尻尾をブンブンと振っていたり、お尻をクネクネさせていたりすることが多いです。

まとめ

今回は、犬が飼い主さんとの再会を嬉しがる理由を4つご紹介しました。理由はひとつだけでなく、いくつかの理由が混在していることも多いでしょう。

飼い主さんが帰宅した際に、尻尾を激しく振る、飛びつく、ダッシュする、高いトーンで鳴くといった仕草や行動を愛犬が見せるのは、再会を大喜びしている証拠です。

ただし、こうした仕草や行動を見せているときの愛犬は興奮しています。興奮しすぎると、飛びつきが激しくなって足腰への負担やケガにつながったり、鳴き声が大きくなってご近所迷惑になったりする可能性があります。

もし飼い主さんの「オスワリ」などの指示も耳に入らないほど興奮している場合は、愛犬の興奮が収まるまで構わないようにしましょう。愛犬の気持ちが落ち着いてから、たっぷりとスキンシップやコミュニケーションを取って、再会の喜びを分かち合ってくださいね。