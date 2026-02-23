年金月22万円「ドライブや離島観光。ストレスなくのんびり過ごす」沖縄在住76歳男性の老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、沖縄県在住76歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻
居住地：沖縄県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：1000万円
現在の資産：預貯金2000万円、リスク資産500万円
これまでの年金加入期間：国民年金456カ月、厚生年金504カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：14万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金84万円（年額）
とはいえ最近の物価高による影響を受け、「毎年、物価上昇分を考慮して年金額を上げるべきである」と語っています。
ひと月の支出は約「27万円」。年金だけでは「ほとんどの月で足りない」と回答されています。
そのため年金生活においては「エアコンの設定温度を高くして光熱費を抑える。店のポイントやクーポンをうまく使ったり、価格の安い店を利用したり」と支出を減らす工夫をしているとあります。
唯一の気掛かりと言えば、お墓のこと。「持っているお墓までは1000キロくらいあり、これから墓をどうするか」悩んでいるそうです。
現在は、「暖かい観光地に居住していて、ドライブしたり離島観光したりしてストレスなくのんびり過ごしている。子どもと孫達が住んでいるところまでは非常に遠いが、年に一度会うのが大きな楽しみ」と老後生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者本人：76歳男性
現在は仕事をしていないため、年金で足りない支出については「貯蓄から」賄っているという投稿者。
現役時代の後悔は「特にない」そう。むしろ若い頃から倹約してきたおかげで「現在、居住しているマンションはローン完済済み」のため経済的な心配はないと言います。
