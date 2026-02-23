「ツーショ可愛い！」本田翼、フランスでPerfume・あ〜ちゃんとショッピング！ 「メガネやばっ」
俳優の本田翼さんは2月23日、自身のInstagramを更新。フランスで合流したPerfume・あ〜ちゃんとのツーショットを披露しました。
【写真】本田翼、Perfume・あ〜ちゃんとショッピング！
「めっちゃかわいいショッピングでの2ショット」本田さんは「フランスの写真ぜんぜんあげてなくて自分がいちばん驚いております」と、7枚の写真を投稿。「今回のフランスはかなり弾丸でめちゃくちゃ時間が限られてる中、奇跡的にあーちゃんにあえました。お土産におすすめのものを話し合いながらお買い物したよ そしてランチに手巻き寿司食べたよ。すんごくおいしかった」とつづり、フランスでコールドスリープ中のテクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんと合流し、ショッピングやランチを楽しんだ様子を披露しています。
この投稿にファンからは「急なあ〜ちゃんでびっくりしました」「フランスでも一番美しく魅力的」「めっちゃかわいいショッピングでの2ショット」「あーちゃん！ ツーショ可愛い！」「つーちゃんの手巻き寿司を食べる姿、かわいい〜」「私の推しと推しが一緒に写ってる！」「とっても美しいです！」「メガネやばっ 可愛い」との声が寄せられています。
あのちゃんや近藤春菜さんとの仲良しツーショットも自身のInstagramでは、たびたび友人とのプライベートショットを投稿している本田さん。過去には「家でダラダラしてコンビニ行って」とつづり、夜道で撮影した歌手でタレントのあのちゃんとのツーショットやMISAMOのライブに行った際のお笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんとのツーショットなどを披露しています。(文:福島 ゆき)
