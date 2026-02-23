「都会とは思えないほど」大阪府の“スーパー銭湯ランキング”1位がすごい！ 「湯船の種類が豊富」
2026年は「026（おふろ）」の語呂合わせから、1000年に一度の「お風呂の年」として各地の温浴施設が盛り上がりを見せています。特に厳しい寒さが続くこの2月は、冷え切った体を芯から温めてくれる魅力的なスパ施設に注目が集まっています。
今回は2月20日時点でGoogleマップに寄せられた「ユーザー評価」「クチコミ件数」に基づいて作成した「大阪府のスーパー銭湯ランキング」をご紹介します。果たして1位に選ばれたのはどこだったのでしょうか？
利用者からは「浴場に入ったとたんガラス一面オーシャンビューに感動。海を眺めながらのお風呂、最高でした！」「平日ということもあり、混んだ様子もなくゆったりとお湯に入れました。少しぬるめで、私的には丁度良くのんびりと入れました」「施設はきれいで、飛行機の発着が見れるのは、なかなかいいですね」などの声が寄せられています。
▼アクセス
所在地：大阪府泉佐野市りんくう往来北1-23
アクセス：JR・南海「りんくうタウン駅」より徒歩約10分。車の場合は、阪神高速「臨海北出口」「泉佐野南出入口」より約5分。
▼料金
※すべて大人料金
平日：1200円
土・日・祝：1300円
▼宿泊可否
宿泊：不可（隣接するホテルとの宿泊プランはあり）
利用者からは「露天風呂は開放感があり、都会とは思えないほどリラックスできます」「サウナスペースも広くて、スチームサウナもあるので良かったです！ ととのいスペースもかなり確保されているのでゆっくりととのえます」「露天風呂も開放感があり、湯船の種類が豊富なので飽きずに楽しめます」などの声が寄せられました。
▼アクセス
所在地：大阪市北区長柄西1丁目7番31号
交通手段：Osaka Metro 谷町線・堺筋線 天神橋筋六丁目駅 より徒歩約8分
▼料金
※料金は全て税込、中学生以上の場合です
平日：900円
土・休日：1000円
▼宿泊
宿泊：不可
※回答コメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
