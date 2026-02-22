「好きな食べ物はフォアグラです」。お坊ちゃまキャラで人気を博した子役時代の細山貴嶺さん。しかし、その華やかな笑顔の裏で、少年は「期待される自分」を必死に演じ続け、プレッシャーに震えていました。大人たちの視線、守らなければならないイメージ。背伸びを続けていた日々を経て、31歳になった彼が今だから語れる「子役という過酷な経験」が彼に与えたものとは。

【写真】「懐かしのサスペンダー姿」も子役の重圧を感じていた当時の細山さん（5枚目/全21枚）

生後2週間から子役としてテレビに出る日々

── 細山さんは生後2週間から子役としての活動を開始されていたそう。芸能界に入ったのはどんな経緯があったのでしょうか。

細山さん：母が軽い気持ちで芸能事務所に入れたようです。芸能事務所に入ると、プロのカメラマンさんに宣材写真や動画を撮ってもらえます。プロに成長記録を撮ってもらいたいと思ったそうです。

それに、成長するにつれ、僕が引っ込み思案な性格なのがわかってきて。芸能活動を通して、人前で話す練習をしてほしいと教育的な意図もあったらしいですね。母としては、習い事のひとつをさせている感覚だったんじゃないかと思います。母自身も若いころから少し芸能活動をしていたんです。もしかしたら少し未練はあったのかもしれません。

── 学校の友だちが遊んでいるときも、細山さんは仕事をしていたということですね。友だちと一緒に遊びたい気持ちはなかったのでしょうか？

細山さん：あまりなくて…。子ども心に「自分はプロ」という意識は強かったです。母からは「テレビに出てお金をもらっている以上、あなたは職業人。周囲から期待されているだけの仕事はしないといけない」と言われていて。自分なりに「仕事なんだから、しっかり取り組むべき」と、考えていました。遊びたい気持ちよりも、責任を果たさなくては…といった意識は強かったです。

プロ意識が高かった子役時代

── 細山さんがブレイクしたのは小学生のとき。ちょっと生意気なお坊ちゃんキャラが印象的でした。

細山さん：先ほどもお話ししたとおり、実際の僕は人見知りで人前に出たくないタイプ。テレビでの姿とはまったくの別人でした。仕事では周囲に求められているキャラを演じている感覚は強かったです。

お坊ちゃんキャラの始まりは、あるオーディションからです。僕は小学校のとき、インターナショナルスクールに通っていました。ふだんは私服に着替えてオーディションを受けていたのですが、そのときは時間がなくて制服のままで。それが蝶ネクタイにサスペンダーと、僕が後にテレビに出演する際の衣装によく似た雰囲気。ディレクターさんから、「お坊ちゃんぽくておもしろいね」とウケて、そのオーディションに合格して以来、お坊ちゃんキャラとしてテレビに出演する機会が増えました。

── ご自身の本当の姿とは異なるお坊ちゃんキャラは、どのように確立したのでしょうか？

細山さん：最初のころは、母がいろんなアドバイスをしてくれたんです。「この番組では、こんなスタンスで行ったらいいんじゃない？」などと言われ、忠実に守ることもありました。

自分でも「どうしたらお坊ちゃんらしさが出るか？」と研究していました。番組で「好きな食べ物は？」と聞かれたとき、「フォアグラです」などと答えることも。ちょっと高級な食材を好きと言えば、お坊ちゃんキャラが際立ちますよね。周囲から求められるキャラクターを真剣に追求していたんです。

「楽しかったけど」現場は大人ばかりで苦労

── ブレイク後、さまざまなバラエティ番組にも出演。出演者やディレクターなど大人ばかり。子どもが自分ひとりだけという状況は緊張したのではないでしょうか。

細山さん：緊張感はずっとありました。僕はバラエティ番組に出演する際「ちょっと個性が際立つ子役」みたいな枠に、たったひとり選ばれているわけです。同じ番組に同世代の出演者はいないし、大人だらけ。「失敗したらどうしよう」など、プレッシャーは強かったです。

── 人気芸能人とも共演されていましたが、思い出に残っているエピソードはありますか？

細山さん：僕はぽっちゃりキャラだったので、同じ「デブ枠」だったホンジャマカの石塚さんにはとてもお世話になりました。たぶん、石塚さんには「次世代デブ」として期待されていたと思います（笑）。洋服を買ってくれるなど、とても気にかけていただきました。

『世界一受けたい授業』でMCを務めていた、くりぃむしちゅーさんにもとてもお世話になりました。あるとき、収録の合間に有田さんから「細山くんはこの先も芸能界でやっていきたいの？」と聞かれたんです。「はい、やっていきたいです」と答えたところ、その後、ご指名を受け、いろんな仕事をさせていただきました。上田さんは僕が大学受験のときに年賀状を送ると、「受験頑張れよ」と返事をいただいたことも。気にかけてくれているんだ、と嬉しかったです。

芸能活動をしたおかげで、小さいころから第一線で活躍している方たちとご一緒できる機会に恵まれました。僕にとってはとても大きな経験だったと思います。

小学生時代の細山さん

── いちばん忙しかったのはいつごろでしたか？

細山さん：小学4年生くらいです。週3日は学校を早退して収録、土曜日は1日中収録というスケジュールでした。当時、僕は学校でいじめられていて…。学校は気が休まる場所ではありませんでした。仕事中もプロ意識をもとうとピリピリしていて、楽しかったのはご飯を食べるときだけ。それでなおさら太ってしまった気もしています。

母の方針が「芸能活動をしていても学校にはきちんと通うべきだし、宿題にも取り組むべき」だったんです。だから頑張って楽屋で宿題を終わらせていました。忙しくて時間がなかったので、家庭教師をつけてもらったことも。帰宅後に先生とその日の授業のおさらいをして、宿題も一緒にやってという生活でした。

今の自分が好きなのは、当時があったから

── 子役の経験は、ご自身の人生にどんな影響がありましたか？

細山さん：ひと言で表すのは難しいですが…やっぱり小さいときから大人と一緒に仕事をした経験は貴重なものでした。仕事を通して、相手の人が自分に何を求めているのか敏感に察知するスキルが身についたと思います。現在の僕は動物医療に特化したビジネスで起業していますが、仕事場でも、自分が求められていることを察知するスキルは非常に役に立っています。

とはいえ、ちょっと困った一面も。空気を読みすぎてしまうせいで、自分の気持ちを後回しにしている部分もあります。相手の思いを優先しすぎて「そういえば、僕自身が本当にやりたいことはなんだっけ？」と、思うことも少なくありません。今後は、もう少し自分の本心に耳を傾けてあげたいなと思っています。

── 子役として芸能界で活動したのはよかったことだと思いますか？

細山さん：はい。子役として活動した経験は、とても貴重なものです。やっぱり、僕の人生のなかで芸能活動をしたことは、とても大きな出来事でした。僕は、今の僕自身が好きです。もし芸能活動をしないでいたら、別の存在になっていたかもしれません。そう考えると、やっぱり自分にとってあのころの経験は、欠かせないものだと思っています。

周囲の期待に応えるために、「自分ではない誰か」を必死に演じた経験はありますか？ 幼い頃の記憶や、今の仕事・人間関係の中で感じている葛藤、そしてそれをみなさんはどう乗り越えてきましたか。

取材・文：齋田多恵 写真：細山貴嶺