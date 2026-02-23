ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表壮行試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６ 宮崎」のソフトバンク戦が２３日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われ、日本が０―４で零封負けし、１勝１敗となった。

チームは２４日に事前合宿を打ち上げ、名古屋市へ移動。２７、２８日にバンテリンドームナゴヤで中日との２連戦に臨む。

ソフトバンク４―０日本

日本は打線が２安打と振るわず、零封負け。六回、４番手の北山が内野ゴロの間に１点を先制されると、八回に秋広の３ランでリードを広げられた。２番手隅田と３番手高橋宏はいずれも２回無失点の好投。ソフトバンクは６投手の継投で反撃を許さなかった。

秋広、フォーム改善が奏功

ソフトバンクの秋広が古巣・巨人時代から慣れ親しんだ宮崎で大きなアーチを描いた。八回二死一、二塁、甘く入った直球を捉えて右中間スタンドへの３ラン。今季は打撃フォームを変え、練習量もしっかり確保して取り組んでおり、「その結果が出てよかった」と充実した表情を見せた。小久保監督も「去年にはない打ち方であのぐらい飛ばせるのを自分でものにしていけばいい」と背中を押した。