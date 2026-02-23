ラグビー日本代表の選手育成を目的とした「ジャパン・タレント・スコッド・プログラム2026」の練習が23日、東京都府中市内で公開された。この日は、全国から選抜された23歳以下の33人が参加した。

兵庫・灘高出身で現在は京大医学部生という異色の秀才のSO大鶴誠（おおつる・じょう、21＝京大）も参加。今年から始まった一般公募の自薦枠で選出され「自分なりにチャンスを探して見つけて、最大のチャンスだと思って申し込んだ。選ばれた時は本当に震えた。ここからがスタート」と夢への大きな一歩を踏み出した。

医師でラグビー経験者でもある父の影響を受け、小学校の卒業文集には「将来の夢はラグビー日本代表と医師の両方書いていた」という。関西大学ラグビーBリーグに所属する京大では、試合翌日に徹夜で勉強して試験に臨むなど文武両道に努めている。新チームでは主将も任された。

この日は試合形式の練習やバックスのユニット練習などハードなメニューをこなした。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（66）からは「京都ジョー」の愛称で呼ばれており「生き生きとした10番。とてもインテリジェンスを感じる」と評価を受けている。「今の目標はU23代表に入ってオーストラリア遠征に行くこと。それ以上先のことは、選ばれないと始まらない。大きなチャンスだと思ってこの合宿からやっていきたい」。まずは目の前に集中し「ラグビー日本代表」「医師」という2つの大きな夢を追っていく。