弁護士で大阪府知事、大阪市長も歴任した橋下徹氏（56）が23日、MBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜後3・40、この日は4・30）に出演。自民党総裁・高市早苗首相、日本維新の会・吉村洋文代表の“弱点”を語った。

政治家時代、大阪での支持率が高かった橋下氏。現在圧倒的な支持率を誇る高市氏と自身との共通点を問われ、謙遜しつつ「国政だと永田町、霞ヶ関、党内の雰囲気をまとっている人は支持率が上がらない」と持論。「僕もあんまり大阪府庁、市役所の雰囲気は出さないというか、そっちに気遣ってなかったし。吉村さんもそうだと思うんだけど…」と話した。

ただ「それをやりすぎると…今、高市さんも吉村さんも言われているのは、党内のことをあんまり考えないと今度は党内からいろんな文句が出る。今、吉村さんは苦労してる」と指摘。吉村氏は、衆院選に合わせ、都構想の設計図づくりへの信を問うダブル選を強行し、維新の大阪市議団から「なぜ今なのか」と異論が噴出。今後、設計図の議論を行う法定協議会を設置するには議会の可決が必要で、過半数を超える維新議員団の協力なしには進まない。吉村氏は市議団に謝罪したが、結論は持ち越されている。

橋下氏は「僕の時は、表では僕がメッセージを出して、党内のことは松井一郎さんに任せていた」と振り返り、「（当時の首相）安倍（晋三）さんも看板は自身が担って、党内は麻生（太郎）さんや二階（俊博）さん、霞ヶ関は菅（義偉）さんに任せていた」と解説。「だから高市さんや吉村さんは、国民に向かってのメッセージで支持率は上がっているけど、党内をどうするかがこれからの課題になるのでは」と、党内をまとめる調整役の重要性を説いた。

「松井一郎さんがずっと今、吉村さんに警告出していますけどね…党内の人間関係、話をちゃんとやっているのか、と。今回も、市議団に吉村さんが会いに行ったけど、吉村さんや（大阪市長）横山（英幸）さんが行くんじゃなくて、吉村さんや横山さんを支えている維新の議会人が行くべき」と、吉村氏の“独裁”状態を危ぐする松井氏に追随する形で忠告した。

最後に、国政について「“動く政治”に有権者ひとりひとりがブレーキ役の自覚を」と国民に呼びかけた。「動く政治は賛成です。ただ今回の高市政権は全部やれちゃうんですよ。いろんな法案が出てくる中、今までブレーキ役だった公明党が抜けて、維新はアクセル役になる。維新はブーストだからね、僕らがブレーキ役にならないと」と促していた。