「サトウのごはん」シリーズ新作、完成度を高めた「新定番」発表 銘柄の名前ではなく、自然に選ばれる存在へ
サトウ食品は、パックごはん「サトウのごはん」シリーズの新商品『サトウのごはん 新定番』（200g／3食パック／5食パック）を、23日より全国で発売した。
【画像】『サトウのごはん 新定番』3食パック／5食パック
『サトウのごはん 新定番』は、銘柄の名前で選ばれるごはんではなく、「パックごはん」としての完成度を高めた商品。「サトウだからおいしい」と自然に選ばれる存在へ、その挑戦のかたちとなる。
「当社がサトウのごはんを発売以来、向き合い続けてきたのは、『家庭のごはんに負けないおいしさ』を実現できるかという問いでした。新定番は、その問いに対し、サトウのごはんとしての品質に自信を持って示す一つの答えです」とする。
■『サトウのごはん 新定番』
内容量：200g
規格：単品／3食パック／5食パック
発売日：2026年2月23日
発売地域：全国
サトウのごはん新定番200g 希望小売価格 285円
サトウのごはん新定番200g 3食パック 希望小売価格 854円
サトウのごはん新定番200g 5食パック 希望小売価格 1423円
