「サトウのごはん」シリーズ新作、完成度を高めた「新定番」発表 銘柄の名前ではなく、自然に選ばれる存在へ

「サトウのごはん」シリーズ新作、完成度を高めた「新定番」発表 銘柄の名前ではなく、自然に選ばれる存在へ