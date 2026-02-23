『サトウのごはん 新定番』

　サトウ食品は、パックごはん「サトウのごはん」シリーズの新商品『サトウのごはん 新定番』（200g／3食パック／5食パック）を、23日より全国で発売した。

【画像】『サトウのごはん 新定番』3食パック／5食パック

　『サトウのごはん 新定番』は、銘柄の名前で選ばれるごはんではなく、「パックごはん」としての完成度を高めた商品。「サトウだからおいしい」と自然に選ばれる存在へ、その挑戦のかたちとなる。

　「当社がサトウのごはんを発売以来、向き合い続けてきたのは、『家庭のごはんに負けないおいしさ』を実現できるかという問いでした。新定番は、その問いに対し、サトウのごはんとしての品質に自信を持って示す一つの答えです」とする。

■『サトウのごはん 新定番』
内容量：200g
規格：単品／3食パック／5食パック
発売日：2026年2月23日
発売地域：全国
サトウのごはん新定番200g　希望小売価格　285円
サトウのごはん新定番200g 3食パック　希望小売価格　854円
サトウのごはん新定番200g 5食パック　希望小売価格　1423円