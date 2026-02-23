歌手のDream Ami（37）が23日、インスタグラムを更新。結婚6周年で、念願の結婚式を挙げたことを報告した。

Amiは「6th wedding anniversar！！」と書き出し、「一度は諦めかけていた結婚式。子供も少し大きくなったこのタイミングで、せめてウェディングフォトだけでも撮っておこう！といろんな準備を進める中、やっぱり結婚式を挙げたい！と思い始めました。そして昨年いろんなご縁が重なり、私達夫婦ゆかりの地で、素敵な結婚式を挙げることができました！！」と明かし、海をバックにしたウエディングショットを公開した。

そして「これからも家族仲良く愛おしい毎日を積み重ねながら、お互い成長していけるよう頑張って参りますので、引き続き温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。

この投稿に「あみちゃん可愛い」「おめでとう」「素敵すぎます」「こんなかわいい花嫁みたことない」「優しい眼差しの旦那さまも素敵」などのコメントが寄せられている。

Amiは20年2月に、建築家の半田悠人氏と結婚。22年9月に第1子出産を報告している。