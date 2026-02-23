そして、今回のオリンピック。ニュースターとしてひときわ注目されたのがフィギュアスケートの銅メダリスト、中井亜美選手です。22日に行われたエキシビションでも持ち前の笑顔で世界を魅了しました。



世界トップレベルのフィギュアスケーターがリンクを彩ったエキシビション。



真っ赤な衣装で登場した新潟市出身の銅メダリスト、中井亜美。





初出場ながらショートプログラムから堂々とした滑りを披露します。実況「さあ中井の最初のジャンプ！トリプルアクセル！完璧！」オリンピックでは日本の女子選手4人目となるトリプルアクセルに成功。1位でフリーへつなげます。そのフリーでも代名詞となったトリプルアクセルのほか難易度の高いジャンプを次々と着氷。実況「初出場のオリンピックで17歳・中井亜美、銅メダル！」見事、銅メダルに輝きました。世界を沸かせたのは試合だけではありませんでした。集大成となった、22日のエキシビション。実況「着氷とともにこの笑顔！今大会でおそらく世界のフィギュアスケートファンにこの中井のチャーミングさが届いたんではないかと思います！」ジャンプに加えてこんな見せ場も（リンクでほおづえ）解説「またきょうでファンが増えそうですね」実況「そうですね」持ち前の笑顔とチャーミングな仕草で世界を魅了しました。演技後、初出場のオリンピックをこう振り返りました。中井亜美選手「今までの試合で一番楽しい瞬間となりました。今回のオリンピックすごくいい 経験をさせていただきましたし、 すごくいい形で終われたので4年後またこのオリンピックという舞台に戻ってきて、もっともっといい景色を見られるように頑張りたいと思います」