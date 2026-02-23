【バカでも作れる飯？やってみ？】義実家で計画実行！すべて私の思い通りに＜第16話＞#4コマ母道場

家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？　誰だって腹が立ちますよね。

第16話　大量のほうれん草



【編集部コメント】

事前にほうれん草とは……これはレナさんの作戦勝ちですね！　そしてお義母さん、ユウスケさんが妻の料理をバカにして笑っていただなんて、今日の今日まで気づきませんでした。立派に育てたと思っていた息子が、まさかそんなひどいことを言っていたなんて……お義母さん、情けなさや悲しさがじわじわと怒りに変わっていきます。ついにレナさんの第二の復讐がはじまりました。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・横内みか