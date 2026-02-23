【バカでも作れる飯？やってみ？】義実家で計画実行！すべて私の思い通りに＜第16話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第16話 大量のほうれん草
【編集部コメント】
事前にほうれん草とは……これはレナさんの作戦勝ちですね！ そしてお義母さん、ユウスケさんが妻の料理をバカにして笑っていただなんて、今日の今日まで気づきませんでした。立派に育てたと思っていた息子が、まさかそんなひどいことを言っていたなんて……お義母さん、情けなさや悲しさがじわじわと怒りに変わっていきます。ついにレナさんの第二の復讐がはじまりました。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
