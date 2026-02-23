＜怒鳴って後悔＞ワンオペ育児に行き渋り、仕事を休む罪悪感…もう怒りをコントロールできない！
子どもが言うことを聞いてくれなくてイライラ。頭では「感情的になってはダメ」と思っていても、精神的な限界がきて子どもに怒鳴ってしまい、その後に後悔……。そんな経験をしたことがあるママは決して少なくないでしょう。先日ママスタコミュニティには、子育てに悩むママから「怒鳴るのをやめられない」という悲痛の声が寄せられました。投稿者さんは5歳の長女と1歳のお子さんを育てるママで、長女は発達グレーの繊細さんなんだとか。
『平日ワンオペですが、旦那は休日の家事育児をそれなりにしてくれます。長女はお母さんっ子です。今月頭にインフルエンザにかかり、解熱後から些細なワガママ、保育園等への行き渋りがひどくなりました。解熱してすぐの1週間は「まだしんどいのだろう」と思い、可能な範囲で休ませていました（時短ですが仕事もあり、連日は難しい）。ですが、なかなか長女も気持ちが切り替わらないのか、満たされていないのか、グズグズが終わりません。ここ数日は私自身、余裕がなく長女に怒鳴り散らしています。すぐ後悔し、長女に謝るのですが、翌日にはまたワガママに対して怒鳴っています。精神科を受診したほうがいいのかとも思います。長女の心を壊してしまっていそうで、でももうどうすれば自分の怒りをコントロールできるのかわかりません』
娘さんのインフルエンザで看病や仕事の調整だけでも大変なのに、その後の保育園への行き渋りによって、大きなストレスを抱えてしまった様子の投稿者さん。なんとか娘さんの気持ちに寄り添おうと保育園を休ませたり、グズグズに対応してきたりしたものの、我慢の限界がきて怒鳴ってしまっていることを綴っていました。そこで子どもに対する怒りのコントロール方法について、ママたちに意見を求めました。
子どもよりもママの心が壊れる！専門機関へ相談して
『あなたのほうがよっぽど心が壊れていると思う。「やばいかも」と自覚があるうちに早めに受診して。今の状態だとお互いつらいばっかりでしょ』
『精神科でも児相でも相談したほうがいいよ』
『怒鳴ってしまって自分を責めるより、内容によるけどワガママを聞いてもいいんじゃない？ あと怒鳴りそうになったらトイレや別室に移動して、落ち着くまで待つとか』
投稿文を読む限り、投稿者さんの今の精神状態はすでに限界にきており、自分ひとりで抱えて解決するのはかなり難しいように思えます。いくら旦那さんが土日に育児を担ってくれていると言っても、平日は仕事から帰ってからお子さん2人を保育園に迎えに行き、夜ご飯を用意して食べさせ、お風呂に入れて、寝かしつけるまでノンストップで育児をしている投稿者さん。その生活のなかで投稿者さんが心の余裕を持てなくなっているのですから、何かしら行動に移して、今の状況を変えていくしかないでしょう。
ママたちからは投稿者さん自身が精神科を受診したり、児童相談所など子育ての悩みを相談できる専門機関にかかったりすることを推奨する声がありました。また今は何よりも「娘さんに怒鳴らないこと」を優先すべきタイミング。多少のことなら娘さんのワガママを聞いてあげたり、怒鳴りそうになったら別の部屋に逃げて一旦気持ちを落ち着かせたりして、限界がくる前に回避できる選択を取ったほうがいいのではないでしょうか。
怒鳴ってしまうほど疲弊しているんだよ
『怒鳴ることで状況が改善することってないから、怒鳴ることで気持ちをぶつけて暗にストレスを発散しているんだなあと思う。他の方法でストレスを発散したり、一時保育や家族の手を借りるなりして、ゆっくり休める時間を作ったほうがいい』
『私の場合は、休み前日に子どもを寝かしつけてから夫婦の時間を作って、今の気持ちを旦那に聞いてもらってたくさん泣いたよ。定期的にやって』
『たまにはあなたが有休を取って休んだら？ あなた自身が休めなくなっているからだと思うけどな。会社の上司に休み申請を出して、一日休んでみなよ』
投稿者さんが娘さんを怒鳴りつけてしまうのは、インフルエンザの看病疲れや、娘さんのグズグズによって仕事を休まなければいけない状況など、いろいろなストレスが重なっているからでしょう。しかし娘さんを怒鳴っても状況が改善することはなく、むしろ罪悪感で投稿者さんが苦しくなる一方ではないでしょうか。まずは投稿者さんが今の自分の状況を認識し、何かしらのストレス発散をすることが大事かもしれません。
そしておそらく、仕事のことも気がかりなのでしょう。しかし自分と娘さんの心以上に大切な仕事なんてないはずです。上司に今の状況を相談し、有休を取ったり、働き方を変えたりすることも視野に入れてほしいですね。そして旦那さんとも話し合い、夫婦での協力体制も見直しが必要かもしれません。もっと旦那さんに任せられる家事育児はないか、夜に夫婦で話し合う時間を設けられないかなど、相談することで改善できることもあるのではないでしょうか。
仕事は休職することも考えて。とにかく休んで！
『「ここ数日は私自身、余裕がなく」ってもう答えが出ているじゃん。余裕がないのが問題。精神科で診断書をもらって仕事をいったん休む。繊細さんなんだから、お母さんが不安定だと長女も不安定。お母さんがピリピリしていると、長女もピリピリ』
『寝よう。まずはたっぷり寝てから考えよう。昼寝でもいい。そのためのズル休みでもいい。休んでいいんだよ』
『怒鳴るって一所懸命な証拠だと思う』
投稿者さんがここまで追い詰められているのは、さまざまなストレスが重なった結果、気持ちに余裕がなくなっているからでしょう。娘さんは発達グレーとのことですから、娘さんの発育も心配の種になっているかもしれません。今後、専門機関で診てもらい、何かしらの診断を下された場合には、娘さんとの適切な接し方も学んでいけるはず。そうした過程も、投稿者さんの不安やストレスをなくすために必要なことではないでしょうか。
また仕事はいつでも再スタートできますが、投稿者さんが精神的に壊れてしまえば、子どもたちにも影響が出てしまうかもしれません。なによりも投稿者さんの心身の健康が第一。そのためにはひとりの時間を作ったり、旦那さんに協力してもらったり、はたまた仕事を休職することも必要かもしれません。子どもたちに向き合い、一生懸命に育児を頑張っている投稿者さん。少しでも自分のための時間を作ってほしいです。そしてこれからも続く育児のために、ひとりで抱え込まずに専門機関へ相談するなど、できることからはじめてほしいですね。
文・AKI 編集・有村実歩