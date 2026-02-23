熊本競輪場で14年ぶりのG1開催、26年最初のG1「第41回全日本選抜競輪」の決勝戦が23日、12Rで行われ、脇本雄太（36＝福井・94期）が寺崎浩平の先行に乗って番手捲りでV。昨年に続く連覇を達成し、賞金4490万円（副賞含む）と、「KEIRINグランプリ2026」（いわき平）の切符を一番乗りで獲得した。

昨年のグランプリ覇者・郡司浩平（35＝神奈川・99期）は5着。初手で中団を確保するも、近畿勢がハイスピードで駆けていくと仕掛けられず。最終B過ぎから踏み込んだが、三谷将太と接触し勢いが止まった。

郡司は「すんなりになってしまった。ホームで仕掛けられそうな感覚もあったけど、その時は1コーナーから（脇本が）出るだろうし…。4車の強みですよね」と悔やんだ。

王者として有利な1番車だったことについては「せっかく1番車だったけど、結果何もできず。ファンからしたら面白くないレースになってしまった。やりようを考えないと」と巻き返しを誓った。

▼古性優作（2着）凄いカカリで後ろを見る余裕がなかった。前2人が強過ぎた。自分もあれ以上ない追走はできたけど。

▼山口拳矢（3着）内から行けるところまでと思ったけど、仕掛けてから前が空いているのが見えたし、そこで終わっていた。

▼三谷将太（4着）1年たっても力不足。前2人が強過ぎた。また頑張ります。

▼荒井崇博（6着）勝った人に聞けばいい。俺は話したくない。

▼犬伏湧也（7着）どっかで一発仕掛けられればと思った。脇本さんのところで勝負できるような技術をつけていかないと。

▼松浦悠士（8着）この展開でも毎回負けていたら話にならない。どうしていくかがテーマ。展開があれば戦える手応えはつかめた。

▼寺崎浩平（9着）ラインから優勝者をという最低限はできた。次は自分が獲れる仕掛けができれば。