侍ジャパンが２３日の壮行試合・ソフトバンク戦（宮崎）に０―４で零封負け。１３―３で快勝した前日の試合とは対照的に、放った安打はわずか２本に終わった。

投打で明暗が分かれた。投げては隅田、高橋宏がそれぞれ２回無失点、２奪三振と好投したが、打線はソフトバンクの強力な投手陣を前に沈黙。サポートメンバーの中山が放った安打と森下が放った安打の計２本のみと苦しい結果に終わった。

それでも井端弘和監督（５０）は冷静さを欠かさず、試合後には「全くタイミングが合っていなかったという訳ではないので、心配はしていないです。スイング自体はしっかり振れているので、今日はたまたま結果が出なかった」と淡々とした口調で回顧。「場所も変われば気持ちも変わってくる」と今後の実戦での変わり身に期待した。

一方の投手陣については「コンディションも良かったと思いますし、ブルペンよりもバッターに対しての方がいいピッチャーが多かったです。ある程度、この２試合でみんな登板してもらいましたので、次からは打者との駆け引きとかになってくると思いますので、そのボールの変化も見られたら」と称賛しながらさらなる良化にも注目した。

なお、この日までに行われた２試合で登板しなかった大勢と種市については、２７、２８日の試合で登板予定であることも明かした。

【動画】秋広の３ランホームラン