鹿児島ユナイテッドFCは22日、ホームでレノファ山口と対戦し、みごと勝利。絶好調のあの選手がまたもゴールを奪いました。

雷雨の影響で1時間遅れのキックオフとなった22日。昨シーズンJ2の山口と対戦しました。

前半から主導権を握ったユナイテッド。河村が積極的に狙うなど、再三、相手ゴールに迫りますが、ネットを揺らせません。

エンドが変わった後半立ち上がりは、山口のペースに。後半11分、ロングボールからピンチを迎えますが、懸命に戻った山田。このピンチをしのぎます。

耐えたユナイテッドは後半15分。相手のパスの乱れから見逃さなかった福田。今月20日に誕生日を迎えた福田の2試合連続ゴール。

その後も主導権を握り続けたユナイテッドが、今シーズン初のクリーンシート＝無失点で2連勝です。（1対0）

（新加入DF・山田裕翔選手）「0で勝ちたい思いがあったので、ほっとしている。この試合を基準として勝ち点を積み上げていけるよう、全員でいい準備をしたい」

連勝でグループ4位につけているユナイテッド。次の試合は今季初のアウェー戦。28日・土曜日、サガン鳥栖と対戦します。

・