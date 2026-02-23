大相撲の十両・嘉陽（中村）が２３日、大阪・泉大津市内で行われた部屋のちゃんこ交流会に参加した。

会には想定を上回る約３０００人が来場。約１年ぶりの餅つきも行い、「餅のように粘り強い相撲を取れればいいかなと思う。楽しかったですね、たくさんの人に『おいしい、おいしい』と言ってもらえて」と笑顔で話した。

冬季五輪のミラノ・コルティナ大会が２２日に閉幕した。嘉陽は新潟海洋高、日体大時代に授業でスキーの経験があり、冬季種目になじみがあるという。「海洋高のあたりは雪がたくさん降っていて、学校から３０分くらいのところにスキー場があって近かった。１限の時間からバスでスキー場に行って、丸一日スケートする授業が年２回あった。その後に相撲の稽古もしていたので、足がもう動かなかった」と、思い出を明かした。

今大会は特に女子フィギュアスケートが印象深かったといい、「優勝した人（米国のアリサ・リュウ）が３位の子（中井亜美）をほめていたのが、素晴らしいなと思った。自分の優勝よりも３位の人を讃えられるのは」と語った。また「女子フィギュアの人たちの雰囲気が良かった。坂本花織さんがいい感じで、楽しい雰囲気作っていて」と、興奮気味に話した。五輪を大きな刺激とし、春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）に臨む。