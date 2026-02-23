愛知出身の人気芸人、新栄に3・4集結へ パンサー向井ら6組、“名古屋愛全開”へ【一覧・詳細】
愛知県出身の人気芸人が一堂に会し、“名古屋愛全開”で届ける公開収録型お笑いネタ&トークイベント『爆笑！名古屋は最高！〜人気芸人お笑いライブ〜』が、3月4日にCBCホール（名古屋・新栄）で開催されうr。
【画像】『爆笑！名古屋は最高！〜人気芸人お笑いライブ〜』集合ビジュアル
イベントMCは向井慧（パンサー）が務め、ネタを披露するのは「ジャングルポケット」「ジェラードン」「スパイク」「セルライトスパ」「kento fukaya」「ツケマイ23号」の地元を愛してやまない6組。この日のために練り上げた”地元にまつわる”漫才・コントを披露する。
さらにトーク企画では、金田哲（はんにゃ.）、村上（マヂカルラブリー）も参戦し、芸人の視点で“県民性あるある”など名古屋の魅力を笑いとともに深掘りするほか、“名古屋愛”にまつわるクイズバトルも実施予定。
■公開収録イベント
開催日：2026年3月4日（水）
時間：午後7時〜8時30分（6時開場）
出演：向井慧（パンサー、MC）、ジャングルポケット、ジェラードン、スパイク、セルライトスパ、kento fukaya、ツケマイ23号、金田哲（はんにゃ.）、村上（マヂカルラブリー）、友廣南実（CBCアナウンサー、アシスタント）
販売：FANYチケット
入場料：前売3000円
■地上波番組 OA情報
開催日：2026年3月25日（水）
時間：午後11時59分〜
放送局：CBCテレビ
放送エリア：愛知県・岐阜県・三重県
