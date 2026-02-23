降雪量は平年並か少ないか...東北地方の向こう1か月(2/21～3/20)の天候の見通しは？ 平均気温・降水量・日照時間・降雪量は？ 全国の天気を画像で 気象庁
仙台管区気象台発表
■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （２/２１～３/２０）
＜予報のポイント＞
・暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温は高いでしょう。特に、期間の前半は、気温がかなり高くなる見込みです。東北日本海側の向こう1か月の降雪量は平年並か少ないでしょう。
・東北太平洋側では今年１月上旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。東北太平洋側の向こう１か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、これまでの少雨の状態を解消するには至らない可能性があります。
＜向こう１か月の天候＞
・東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間・降雪量＞
・平均気温（向こう１か月）
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・降水量（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・日照時間（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・降雪量（向こう１か月）
東北日本海側：平年並か少ない見込み
■週別の天候と平均気温
＜１週目２/２１～２/２７＞
東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
＜２週目２/２８～３/６＞
東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
＜３～４週目３/７～３/２０＞
東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
■全国の天気を地方ごとに（画像）
