■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （２/２１～３/２０）

＜予報のポイント＞

・暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温は高いでしょう。特に、期間の前半は、気温がかなり高くなる見込みです。東北日本海側の向こう1か月の降雪量は平年並か少ないでしょう。

・東北太平洋側では今年１月上旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。東北太平洋側の向こう１か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、これまでの少雨の状態を解消するには至らない可能性があります。

＜向こう１か月の天候＞

・東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間・降雪量＞

・平均気温（向こう１か月）

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・降水量（向こう１か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

・日照時間（向こう１か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

・降雪量（向こう１か月）

東北日本海側：平年並か少ない見込み

■週別の天候と平均気温

＜１週目２/２１～２/２７＞

東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

＜２週目２/２８～３/６＞

東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

＜３～４週目３/７～３/２０＞

東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

