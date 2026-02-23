オフサイド誘発。サンガ公式が選出の注目プレーに33歳DFが“二文字”で反応。同僚は「オーバーヘッドの練習とかしないで」
京都サンガF.C.が２月23日にクラブの公式Xを更新。「pickup play」と題し、前日のJ１百年構想リーグ第３節・福岡戦（２−０）で、在籍３年目の33歳DFが披露したグッドプレーを公開する。
「鈴木義宜選手の緻密なラインコントロールでオフサイドを誘発 サンガは現在被オフサイド数が10回でリーグトップ」
これぞ職人芸で京都の最終ラインを支えているのは間違いない。ただ、本人はこの投稿を自身のXで引用し、「地味」と綴る。
控え目なスタンスの鈴木に、チームメイトの新井晴樹が「いや兄貴、僕たち攻撃の選手は非常に助かっております」と反応。続けて「派手なこと求めて、オフ明けオーバーヘッドの練習とかはしないでくださいね」と助言する。
「イメトレは完璧。あとは実技」と返信する鈴木に、新井は「何事もトライですね」と返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】地味？ これぞ熟練の妙技！ サンガ33歳DFの緻密なラインコントール→オフサイド誘発
「鈴木義宜選手の緻密なラインコントロールでオフサイドを誘発 サンガは現在被オフサイド数が10回でリーグトップ」
これぞ職人芸で京都の最終ラインを支えているのは間違いない。ただ、本人はこの投稿を自身のXで引用し、「地味」と綴る。
控え目なスタンスの鈴木に、チームメイトの新井晴樹が「いや兄貴、僕たち攻撃の選手は非常に助かっております」と反応。続けて「派手なこと求めて、オフ明けオーバーヘッドの練習とかはしないでくださいね」と助言する。
「イメトレは完璧。あとは実技」と返信する鈴木に、新井は「何事もトライですね」と返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】地味？ これぞ熟練の妙技！ サンガ33歳DFの緻密なラインコントール→オフサイド誘発