　京都サンガF.C.が２月23日にクラブの公式Xを更新。「pickup play」と題し、前日のJ１百年構想リーグ第３節・福岡戦（２−０）で、在籍３年目の33歳DFが披露したグッドプレーを公開する。

「鈴木義宜選手の緻密なラインコントロールでオフサイドを誘発 サンガは現在被オフサイド数が10回でリーグトップ」

　これぞ職人芸で京都の最終ラインを支えているのは間違いない。ただ、本人はこの投稿を自身のXで引用し、「地味」と綴る。
 
　控え目なスタンスの鈴木に、チームメイトの新井晴樹が「いや兄貴、僕たち攻撃の選手は非常に助かっております」と反応。続けて「派手なこと求めて、オフ明けオーバーヘッドの練習とかはしないでくださいね」と助言する。

「イメトレは完璧。あとは実技」と返信する鈴木に、新井は「何事もトライですね」と返した。

