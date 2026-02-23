バルサを４発粉砕したアトレティコの元フランス代表FWは“”古き良き10番”を現代に蘇らせた「アナログな怪物」だ【現地発コラム】
フットボールが、誰にも理解しがたい「サイコパス」であることは、我々も随分前から承知している。だが、その証拠を目の当たりにするたび、やはり信じられない思いに駆られる。アトレティコ・マドリーは、敵地でベティスに５点（５−０／コパ・デル・レイ準々決勝）を叩き込んだわずか３日後、今度は本拠地でその同じ相手に０−１（ラ・リーガ第23節）で敗れた。そしてさらにその４日後、前半だけで瞬く間に４ゴールを積み上げ、バルセロナを粉砕（４−０／コパ準決勝第１戦）したのだ。
そこには運も審判も、介入の余地はなかった。バルサは、不屈で断固たる、そして容赦のない集団の犠牲となった。胸ぐらを掴まれ、45分間、一瞬たりとも解放されなかったのだ。
同時にバルサは、「超越した才能」の犠牲者でもあった。今シーズン序盤、メトロポリターノの庇護のもと、アトレティコがマドリードダービーを５−２で制し、その後のシャビ・アロンソ・マドリーのサイクルの終焉を予見させたのは記憶に新しい。そして今、フリック・バルサが、最も苦い夜を味わう番が来た。これほどの結果を残しながら、アトレティコは首位と勝点13差（２月14日時点）の位置に甘んじている。この不条理そのものがフットボールの神髄なのだ。
試合の本質に目を向けよう。サイドラインでは父シメオネが、風車の羽根のように腕を振り回し、選手には献身を、ファンには熱狂を求めていた。ピッチでは息子シメオネが、バルサが献上した広大なスペースを、ピストンのような両脚で突き進んでいた。
しかし、チーム全体が「地獄のような奔流」を加速させていく真っ只中で、ただ一人、静寂と理性を保ち、プレーに意味と調和、そして美しさを与えていた男がいた。元フランス代表FWのアントワーヌ・グリーズマンである。
この「新しいグリーズマン」こそ、現代のフットボールを分析するための格好の題材だ。それは、かつて我々を魅了した「古き良き10番」を現代に蘇らせるような体験である。デジタル化された現代フットボールの渦中に、最良の形で侵入した「アナログな怪物」。
私は今のフットボールが「クズだ」と言いたいわけではないが、そう吐き捨てたくなる日に、グリーズマンのような存在が私をフットボールの本質と和解させてくれる。情熱が全てを支配して加速する時、解決策は想像を絶するスピードで彼の脳内を駆け巡っているはずだ。だが、その両足は、クラック（名手）特有の静寂を纏い、それらを優雅に具現化してみせる。
そのプレーを支えるのは、左右や背後までも同時にキャンバスに描く「キュビスム的な視線」であり、腰の動き一つで時間の流れを操作する特殊な感覚だ。そして、他者が想像だにしない空間の機微を、数センチ単位の精度で読み解く知性も欠かせない。
監督シメオネが課す厳格な台本を、グリーズマンは規律と献身を持って遵守する。もっとも、彼が観客に届けるのは、自身の優雅さとインスピレーションによって昇華されたフットボールだ。それは指揮官のプランを裏切るのではなく、そのキャンバスをより豊かな色彩で彩る行為なのである。
オペラのように圧倒的だった前半が終わり、第２幕が残されていた。だが、アトレティコはすでに疲労と実利的な責任感によって、おとなしくなっていた。自らリズムを落としたのだ。指揮者としてのシメオネにとって「１ゴール」が宝物であるならば、４点のリードを持ってハーフタイムを迎えた時、彼は不測の事態を防ぐためにその宝を金庫へ仕舞い込み、鍵をかける。その冷徹なまでのルーティンは、彼の魂に刻み込まれているものだ。
では、バルサはどうだったか。何をやっても上手くいかない日というものは、確かに存在する。そんな時は潔く負けを認め、盤面を片付けるべきだったのかもしれない。しかし、今シーズン、多くの試合で露呈してきた「守備の脆弱性」が、アトレティコ戦では逃げ場のない重圧となって彼らを襲った。
