大学生、社会人、プロの垣根を越えた野球の交流戦「薩摩おいどんリーグ」が開幕して3日目です。鹿児島市で行われた試合の裏側をのぞくと支えていたのは、県内の中高生たちでした。



大学生、社会人、プロの垣根を越えて野球の交流戦を行う「薩摩おいどんリーグ」。県内外の計65チームが参加しています。



鹿児島市の平和リース球場では23日、東京の慶應義塾大学と中央大学が対戦しました。





試合の裏側をのぞいてみると、慶應義塾大学の応援スタンドには姶良市の龍桜高校の吹奏楽部の姿がありエールを送っていました。（龍桜高校吹奏楽部・南ももこ部長）「野球部が龍桜高校にはないので大学のチームを応援できて楽しい」選手紹介のアナウンスを担当したのは鹿児島市の鹿児島南特別支援学校の生徒です。（鹿児島南特別支援学校・前田結愛華さん）アナウンス「3番レフト安田君」（鹿児島南特別支援学校・前田結愛華さん）「緊張しました。はっきり伝わるように頑張りました」ストライクやアウトなどを表示するカウントボードも生徒が操作しました。（鹿児島南特別支援学校・竹部佑馬さん）「楽しかったし近くで野球もみられた。ちょっと難しかった」県内の生徒の応援や協力のもと行われた試合は7対4で慶應義塾大学が勝利しました。「薩摩おいどんリーグ」は3月8日まで行われます。