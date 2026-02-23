長崎ランタンフェスティバルは、23日に最終日を迎え、会場は朝から多くの市民や観光客でにぎわいました。

3連休となった週末も「皇帝パレード」などのイベントが開かれ、熱気は最高潮に達しました。

今月6日～18日間にわたって開かれた、今年の「長崎ランタンフェスティバル」。

最終日の23日は “3連休” とも重なり、会場の湊公園などは朝から多くの人でにぎわいました。

（長崎市から）

「きれいだし、ご飯もおいしい。子どもがやっと食べられるようになったので、来てみたいと思った」

（鹿児島から）

「すごい。きれい。前から見たいと思っていたが、ちょうど休みが重なって来れた」

（熊本から）

「夜のランタンびっくり。昼は来たことあったが、夜は初めてですごいと思った。素晴らしい」

（諫早市から）

「キラキラして楽しんで、(子どもも)すごく喜んでいる。写真を撮って、いっぱい思い出つくりたい」

（諫早市から）

「最終日、ギリギリ来られてよかった。毎年楽しみにしているのでまた来年も来たい」

また 多くの歓声が飛び交ったのは、22日に行われた「皇帝パレード」です。

この日の皇帝役を務めたのは、長崎市出身で 市の観光大使に任命されたばかりの俳優 前原瑞樹さん。

皇后役は、同じく長崎市出身の俳優 安部ナナミさんです。

（皇帝役 前原瑞樹さん）

「帰ってきたば～い！一生懸命 手を振り続けるので、なんとか全員と目をあわせられるように頑張る」

（皇后役 安部ナナミさん）

「天気も味方してくれた。すごく天気も良く暖かいので、皆さんとぜひ一緒に楽しめたらと思う。私も全力で手を振るので、振り返してもらえたらうれしい」

2人は沿道の歓声に笑顔で応えながら、長崎市の中心部をパレードしました。

（長崎市から）

「すごくにぎやかで、久しぶりに見たのでびっくりした。いい写真が撮れて最高！記念になる。みんなに見せびらかそう」

（福岡から）

「初めて見た。すごいかっこいい服と、かわいい服があった」

（京都から）

「京都には全然ないイベントなので、海外旅行にきているみたいな感じで楽しい」

23日午後に行われたのは、ランタンフェスティバル公式サービス「STLOCAL」を手がけるゼンリンによる寄附金の贈呈式です。

今回販売した “手持ちランタン” の売り上げの一部 200万円を、ランタンの修繕や制作費として寄付しました。

（ゼンリンビジネス企画室 MaaS企画部 藤尾 秀樹部長）

「手持ちランタンは、皆さんが手にしてもらうことで長崎の風景をつくる。ゼンリンとしても、ぜひ今後も100年続くランタンフェスティバルに貢献したい」

冷え込む日中関係や強い寒波など天候の影響もあった、今年のランタンフェスティバル。

（長崎ランタンフェスティバル実行委員会 張 仁春 企画幹事長）

「大雪があったけど、順調な開催だったと思う。原料費人件費高騰などで資金的な余裕もなくなってきているので、連携した企画を推し進めてもらいたい」

まちを彩る1万5000個のランタンは午後9時まで点灯します。