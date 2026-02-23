パケも中身も可愛いーーーーッ♡【ファミマ】の「ねこスイーツ」が新登場！

【ファミリーマート】では、2月22日の「ねこの日」に合わせて、猫をモチーフにした愛らしいスイーツが続々と登場しています。見た目の癒やし効果はもちろん、素材にこだわった本格的な味わいも魅力です。今回は、ティータイムが楽しくなりそうな、新作のねこスイーツをご紹介します。

パッケージに釘付け「肉球すいーとぽてと」

可愛すぎるねこのイラストが施された、特別感あふれる外袋が目を引きます。手に取るだけで、気分がパッと明るくなりそう。優しい色調と繊細なイラストのタッチが相まって、自分へのご褒美にはもちろん、ねこ好きな友人へのプチギフトとしても喜ばれるかも。

ぷにぷに感を再現した愛らしいフォルムに脱帽！

袋から取り出すと、ねこの肉球をかたどった丸みのあるシルエットが姿を現し、思わず笑顔になってしまう可愛さ。小ぶりなサイズ感ながら、お芋の濃厚なコクと自然な甘みが凝縮されていそうで、@ftn_picsレポーターHaruさんも「食べ応えアリ」とコメントしています。味わいからもデザインからも、癒やしのひと時を届けてくれるであろう一品です。

並んだ姿がたまらない「ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん」

寄り添うような猫のシルエットがデザインされたパッケージが、存在感を放っています。2つのまんじゅうが仲良く並んでいる様子が外からも確認でき、手に取った瞬間から温かい気持ちにさせてくれそう。日常のちょっとしたおやつタイムを、特別な物語のワンシーンに変えてくれるような、遊び心たっぷりの演出が光ります。

しっとり生地をご堪能あれ

つぶらな瞳が描かれたねこの顔型のおまんじゅうは、食べるのをためらってしまいそうなほど精巧で愛らしい表情。レポーターHaruさんいわく「おまんじゅうはしっとりとした食感がgood」で、「お茶請けにもぴったり」とのこと。数量限定なので、気になる人は早めにゲットして！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里