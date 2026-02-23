「映画とほぼ同等の出来」鋭い爪に眼光・・・大迫力の″ゴジラ″ 松本駅に現る 高さ約3.5メートル 長野・松本市
21日、夕暮れの西日が差すJR松本駅の東西自由通路。巨大な模型がお目見えしました。
通りかかった人は「何ですかこれは。」「すごいです。」
時刻は間もなく午後5時、そのシルエットに偶然居合わせた人も興味深々です。
「3・2・1 どうぞ」
鋭い爪に眼光。高さは約3.5メートル。今にも動き出しそうなゴジラの模型です。
制作した「庄内盛々会」大嶋健資会長
「松本は『三ガク都』と言って、ガクが３つある（学都・岳都・楽都）。きょうは『4ガク都』ということでこのゴジラに『驚愕』してもらいたい」
子どもたちは「めちゃくちゃいい。」「すごくかっこいい。」
完成したゴジラの模型を写真で見たという山崎貴監督も、メッセージを寄せていました。
「故郷松本でこのような試みがされているということはとても面映ゆい気持ちになりますが、同時に誇らしくうれしい気持ちでもいます。想像以上に大きく、僕の知る限りマイナスワンゴジラ史上最大の立体物になると思います。大きさ！迫力！本当にお疲れさまでした。」
しばらくは松本市の「ゆめひろば庄内」で展示されていましたが、より多くの人に見てほしいと市の職員の声掛けで松本駅への移設が決まりました。大迫力のゴジラがお披露目され、待ちわびたファンの姿も。
ゴジラのファン
「中学生の頃から大のゴジラ好きです。言い過ぎかも知れないですけど、映画とほぼ同等ぐらいの出来じゃないかと思っています。」
ゴジラのファン
「狂暴なぐらいというか、すごい迫力だと思います。この松本っていうか、日本アルプスと背中がかぶるというか。」
子どもは
「かっこいい」
「ちょっと怖い」
「初めて松本で見たから面白かった」
制作した「庄内盛々会」大嶋健資会長
「こんなことに夢中になれる大人が、70になってもこんなことやってることを見てもらって、ぜひ子どもたちも真似してもらえばなという言葉がいつも頭にあります。」
一際目を引くゴジラの模型。しばらくは松本の玄関口で、観光客などを出迎えます。