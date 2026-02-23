第１子妊娠中のモデルでタレントの藤田ニコル（２８）が、生まれてくる赤ちゃんの性別を発表した。

藤田は２３日、自身のインスタグラムを更新。「お友達がベビーシャワーを開いてくれました 女の子のお母さんになります」と記し、計画を立ててくれた歌手の青山テルマや、モデルの藤井サチ、香音ら友人との集合ショットなどをアップ。

「出産前に会いたかった大好きなお友達みんなに会えて、たくさんお祝いしてもらえて…産まれてくる前からこんなに愛されているんだなと、胸がいっぱいになりました みんなで赤ちゃんのお洋服にデコレーションしたり、体重や誕生日を予想するゲームをしたり 笑顔があふれる、あたたかくて幸せな時間でした」「本当にありがとう」とつづった。

この投稿には、「予想当たってたー！素敵な写真みせてくれてありがとう」「可愛いし幸せそうなにこちゃんみれて嬉しいよ そして豪華なメンバー！」「にこちゃんにそっくりの可愛い女の子なんだろうなあ」「こっちまで幸せな気持ちになる」「私まで幸せだよ」「かわいいだろうなぁ」「女の子のママって顔してる」「ベビーシャワー素敵」「顔つき優しくなってる」などのコメントが寄せられた。

藤田は２０２３年８月に俳優の稲葉友との結婚を発表。昨年１２月に第１子の妊娠を発表した。