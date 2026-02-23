◇「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合 ソフトバンク4―0侍ジャパン（2026年2月23日 サンマリン宮崎）

ソフトバンクの育成左腕アレクアンダー・アルメンタ投手（21）が、WBCメキシコ代表合流前最後の登板を力投で締めた。23日の侍ジャパン壮行試合に4番手登板。日本代表を相手に2回31球、1安打3三振で終えた。

「凄くいい内容に満足してます。結果も出ました。いいレベルをキープできていますし僕がプロスペクトかは分からないけどいい形で（代表に）行けます」と登板後に話した。

0―0の6回先頭・中山（巨人）に左前打されたが、続く近藤を直球で中飛、周東をカーブで空振り三振。支配下のチームメートを背番号「135」は軽快に料理すると同2死一塁で佐藤輝（阪神）を外角スライダーで空振り三振。7回は完全で終えた。直球の最速は155キロだった。

小久保監督は「アルメンタ、藤原が1軍戦登板でね、それが侍ジャパン相手にね」と育成両腕の力投を興奮気味に称えた。アルメンタは19日の紅白戦でも白組の3番手で1回1安打零封。念願の支配下登録に向けて着実に好アピールを続けている。倉野投手コーチ兼ヘッドコーディネーターは「もう、言うことない。紅白戦よりも変化球でカウントが取れて、直球で空振りも取れていた。凄く良かったと思います」。WBCメキシコ代表として活動後もオープン戦の結果次第では、2桁背番号ゲットも十分に見えてきている位置にいる。