¶âÂô»Ô¤Î»³´Ö¤Î½¸Íî Àî¤ËÍî¤Á¤¿¹âÎð½÷À¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤ÇÈÂÁ÷
23ÆüÍ¼Êý¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î»³¤¢¤¤¤Î½¸Íî¤Ç¹âÎð¤Î½÷À¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¸á¸å4»þ15Ê¬º¢¡¢¶âÂô»ÔÅÄÅçÄ®¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Àî¤ËÍî¤Á¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½÷À¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢80Âå¤Î½÷À¤¬¼«Âð¤ÎÎ¢¤òÎ®¤ì¤ëÅÄÅçÀî¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÄÌÊó¤«¤éÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È½÷À¤Ï23Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¤«¤é¡¢²¿¤é¤«¤Îºî¶È¤ò¤¹¤ë¤¿¤á³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î»³´ÖÉô¤Ë¤¢¤ë°å²¦»³¾®Ãæ³Ø¹»¤«¤é¡¢Æî¤ËÌó1ÒÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç·Ù»¡¤Ï»ö·ïÀ¤ÏÄã¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢½÷À¤¬Àî¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£