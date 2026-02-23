「読めますか…？」マクドナルド、ポケベル画像でメッセージ発信 世代「簡単に読めちゃった」…裕木奈江も反応

「読めますか…？」マクドナルド、ポケベル画像でメッセージ発信 世代「簡単に読めちゃった」…裕木奈江も反応