「読めますか…？」マクドナルド、ポケベル画像でメッセージ発信 世代「簡単に読めちゃった」…裕木奈江も反応
日本マクドナルドの公式Xが23日に更新され、「ポケベル」でメッセージを発信し、話題になっている。
【画像】マクドナルドからの「ポケベル」メッセージ
ポケベル画像の写真とともに「読めますか…？…大人のあなたに…メッセージです…」と投稿。ポケベルの画面には、数字が羅列されている。
この投稿は1980〜90年代を直撃して「世代なんで簡単に読めちゃったおばさんです…」「すっかり忘れてしまってるわ」「2*2で打ってください」など多数の反応。母親に読んでもらったユーザーや、「Grok」に聞く者も現れている。
さらに「ポケベルが鳴らなくて」の裕木奈江も反応している。
