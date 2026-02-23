オリックス・東松快征投手（２０）が２３日、中日と壮行試合を行う「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６ 名古屋」（対中日）のサポートメンバーに追加招集された。享栄（愛知）から２３年ドラフト２位で入団した、常時１５０キロを超える力強い直球が魅力の大型左腕。「めちゃくちゃうれしい。自分自身、初めてなのですごく緊張するけど…。トッププレーヤーの集まりなので、吸収できるところはしっかり吸収していきたい」と声を弾ませた。

飛躍を目指すプロ３年目シーズンを前に、連続世界一を狙う井端ジャパンの“お助け侍”に選出。話を聞きたい選手を問われると「宮城さんと曽谷さんに…。冗談です」と笑みを浮かべた。「一番は、見て何を感じるかが大事だと思う。（その上で）宮城さんと曽谷さんに頼りながら、後ろについていって、話しているところを聞けたら」と目を輝かせた。

「その空気感で自分がマウンドに立てること自体に、すごく感謝して頑張りたい。サポートなので、少しでもアピールできたら」。地元・愛知で最高の経験値を手にするつもりだ。