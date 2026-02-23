父のバセドウ病に続き、母は橋本病が発覚。両親ともに甲状腺の病気だと知った息子の反応は…【著者インタビュー】
甲状腺疾患のひとつ、バセドウ病。甲状腺疾患の患者数は17人〜19人に1人、と言われているものの、その詳細について知らない人は意外と多いだろう。漫画『夫がバセドウ病にかかったら』（桜木きぬ：著、伊藤病院 内科部長 渡邊奈津子：監修）には、38歳でバセドウ病と診断された夫を7年間支えた妻の記録が綴られている。
夫婦と8歳の息子で3人暮らしの桜木家。ある日を境に、夫のアキラさんは体調不良を訴えるようになる。長引く不調に不安を感じ受診すると、バセドウ病と診断され…。突如として始まった闘病生活にへこたれながらも、明るく寄り添おうとする家族。その姿はリアルそのものだ。そんな漫画の著者・桜木きぬさんが、バセドウ病との向き合い方について教えてくれた。
――夫・アキラさんのバセドウ病だけではなく、桜木さんご自身も甲状腺疾患のひとつである橋本病だった…という展開に驚きました。以前から甲状腺の大きさを指摘されることが多かったそうですが、はじめて指摘された時から診断されるまで、どれくらい経っていたのでしょうか。
桜木きぬさん（以下、桜木）：10年以上放置していたはずです。とてもよくなかったと思います。
――今のところとくに不調はないそうですが、病気と一生つきあっていくことに対して、不安に思っているようなことはありますか？
桜木：悪くなったとしても薬を飲めばわりと大丈夫なのかなと、夫を見ていると感じます。でも、できるなら悪化したくないなとは思っています。
――お子さんは、お母さんの病気を知ってどんな反応をされていましたか？
桜木：両親ふたりとも甲状腺の病気なので、いずれ自分もなるのかもしれない…と少しだけ悲観的でした。
※発症には生活習慣やストレスなどの環境要因も影響します。血縁者に既往歴があるからといって、必ずしも発症するわけではありません。
――親から引き継ぐものは自分では選べない、という言葉にハッとさせられました。お子さんはご両親の病気について、どの程度理解してくれていると思いますか？
桜木：高校生となった今はかなり理解してくれていて、遺伝にまつわる情報を手に入れたら逆に我々に教えてくれます。親以外の親族の既往歴についても興味を持っているようです。
取材・文＝吉田あき