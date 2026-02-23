父のバセドウ病に続き、母は橋本病が発覚。両親ともに甲状腺の病気だと知った息子の反応は…【著者インタビュー】

父のバセドウ病に続き、母は橋本病が発覚。両親ともに甲状腺の病気だと知った息子の反応は…【著者インタビュー】