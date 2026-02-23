「whistle a different tune」の意味は？「different」をヒントにしてみてください...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「whistle a different tune」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「態度を変える、豹変する」でした！
「whistle a different tune」は、「態度を変える、豹変する」を意味する英語表現です。
状況によって、意見や態度を変えることを表しています。
「You’ll whistle a different tune when you see how difficult it is.」
（どれだけ難しいかがわかれば、君も意見が変わるよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部