実業家・トモハッピー氏が22日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、カードショップ「遊楽舎」の店長に“エール”を送った。

トモハッピー氏は「flat-工房」のYouTubeチャンネルに出演した際、飲酒した上でと強調しながらも、店長について辛らつな批判をし続け、物議を醸していた。そして後日、自身のXで謝罪していた。

今月末をもって閉店を決めた店長は「遊楽舎の買取でも、数社からお話をいただいてます。スタッフの今後も考えていただき、お店を運営した積み重ねは、無駄ではなかったと実感しました‥私自身の進退は、まだまだ分かりません。ただ遊楽舎をもっと、良い子のたまり場にできる可能性は芽吹いてきました。引き続き最後の2月末日まで頑張ります」と報告。

この投稿を受けて、トモハッピー氏は「言える立場じゃ無いと思うのですが、これだけは言わせて下さい！やり方やタイミングは間違えてしまいましたが、遊楽舎店長を心から応援してます！！！めちゃくちゃ心配してたので前向きな投稿が見れて本当に嬉しいです」と“泣き顔”の絵文字を添え、メッセージを送っていた。