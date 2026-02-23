日本が史上最多24個のメダルを獲得したミラノコルティナオリンピックが幕を下ろしました。王者が見せた意地・・メダルとともに輝いた笑顔・・喜びと悔しさが入り混じる県勢の活躍を振り返ります。



日本時間の23日に行われた閉会式。



17日間にわたり、熱戦が繰り広げられた“冬の祭典”が幕を下ろしました。



開会式で旗手を務めた妙高市出身の冨田せな。



スノーボードハーフパイプ決勝。





実況「キャブです、720！フロントサイド高さはある1080！リップにかかってしまった」3度目のオリンピックを9位で終えました。冨田せな選手「ひとまず3本滑り切れたこと、3度目のオリンピックこの舞台に戻って来られたこと、すごく感謝しています」新潟市の通信制高校で学ぶ16歳の工藤璃星。実況「バックサイド、これも完璧！フロントサイド、高さを出した1080決まった！」5位入賞を果たしました。男子では妙高市の専門学校に通う山田琉聖が銅メダル獲得の快挙。山田琉聖選手「オリンピック出場も4番手でギリギリだったんですけど、その中でちゃんと結果出せたのはすごいよかったと思う」一方、オリンピック連覇を目指す平野歩夢は1月、骨盤を骨折するなど満身創痍の状態で臨みます。地元・村上市では多くの人が雄姿を見守ります。実況・解説「スイッチバックサイドダブルコーク1260！ここです、フロントサイドダブルコーク1620、バックサイドダブルコーク1260、さぁ最後フロントサイドトリプルコーク1440！信じられない、なんという精神力、なんという集中力だ！」結果は7位でしたが、けがの影響を感じさせない不屈の滑りは多くの人に感動を与えてくれました。観戦した人「超感動しました。本当に感動をありがとうございました」「どんな困難にも立ち向かっていく姿が勇気をもらいました」平野歩夢選手「無事生きて帰ってこられてよかったという。いままで歩んできたものっていうのは無駄なものじゃないと思うのでまたゼロから積み上げていければなと思っています」小学校卒業まで新潟市で暮らしたスノーボードビッグエアの鈴木萌々。実況・解説「レギュラーです、フロントサイド、綺麗に回って着地はどうだ？決めた～～！フロントサイドの1440ですね！」6位入賞となりました。スノーボードクロスには湯沢中学出身の吉田蓮生が登場。実況「吉田が大きなジャンプ、4位でフィニッシュをしました！」決勝トーナメント1回戦敗退となりました。小学3年の時の中井亜美選手「浅田真央さんのテレビを見てやりたいと思いました」あどけない表情で語っていた小学3年生は、その8年後。実況「トリプルアクセル！完璧！」憧れの存在と同じ舞台で輝きを放ちました。フィギュアスケート、新潟市出身の中井亜美はショートプログラムで首位。実況「とてつもないオリンピックデビューになりました」中井亜美選手「この大舞台を最後の最後まで楽しむぐらいの気持ちでフリーに挑めたらいいなと思います」メダルをかけて挑んだフリー。かつて練習していた新潟市のアイスアリーナでは・・「亜美ちゃん頑張れ～」多くの人が見守りました。冒頭の大技。実況・解説「トリプルアクセル！降りた！トリプルルッツ、ダブルアクセル、ダブルアクセルのシークエンス！」磨いてきた表現力・・のびやかに、華麗に舞います。実況「ショートとのトータルが219.16で3位、初出場のオリンピックで17歳・中井亜美、銅メダル！」新潟駅「新潟日報の号外をお配りしています！」地元・新潟市は祝福ムードに包まれました。母校の女池小 3年生女子「緊張せずに、ずっと笑顔で滑れるのがすごいと思いました」中井亜美選手「本当に夢の舞台でこうやって演技するだけでもすごいことなのに、こうやってメダルもとれて本当に夢がかなった気分です」スキークロス、胎内市出身の須貝龍。実況「最後のコーナー…ついて行く須貝」2か月前に股関節脱臼に大たい骨を骨折。大けがを抱えながら滑りきりましたが、決勝トーナメント1回戦敗退となりました。須貝龍選手「まずスタート台に立ててけがなく完走ができて、それだけでいまは幸せな気分ではあります」一方、長岡市出身の古野慧。4年前のオリンピックではスタート直後に転倒。雪辱を誓う大舞台で準決勝まで勝ち上がります。地元、長岡市「古野！古野！」かつて所属していたスキークラブの子どもたちが声援を送ります。準決勝の終盤・・実況「おーっと前、バランスを崩している。チャンス、インコースついた。現在2番目 古野上がってきた！ドイツが迫ってくる古野2番でフィニッシュ」この種目、日本勢初の決勝進出を果たします。決勝も追う展開となりますが・・実況・解説「まだ行ける！迫ってきている！行け古野！古野は4番目、並んでいるぞどうか？いけるいけるいける！」メダルまでわずか0.08秒でした。諦めない戦いに子どもたちは。長岡アルペンジュニア通う子ども「すごいかっこよかったし、自分にはできないようなことをたくさんしていてすごいと思いました」古野慧選手「大きく成長できた4年間だったと思いますし、自己ベストの成績を出せたのは本当によかったと思うんですけど、ただそれで最後(メダルを)取りきれないのが本当に悔しいです」4年間の集大成・・大舞台への挑戦。何度も胸を熱くし、県内も熱狂した冬の祭典が幕を下ろしました。