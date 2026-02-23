これまで雑誌の表紙を150回以上飾ってきたトップコスプレイヤーの伊織もえさんが、週刊 SPA! 2月24日・3月3日号の表紙＆グラビア企画「美女地図〜私が主人公〜」に登場しました。



【写真】悩殺コスプレクイーンの伊織もえさん

人気コスプレイヤーの伊織さんが、サイケデリックな雰囲気のバーを舞台に、かわいく挑発するようなグラビアを披露。どんなカルチャーも自分の色に染め上げる存在感と思わず目を奪われる抜群のスタイル。幻覚級BODYにクラクラしそうです。演出家・テリー伊藤氏は「こんな子いたらいいのにな」と寸評を寄せています。（撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／中村未幸 スタイリング／SHOCO 協力／bar FLOWERS）



【伊織もえさんプロフィール】

いおりもえ 1月24日生まれ 千葉県出身 T162 2015年からコスプレイヤーとして人気を集め、国内外で活躍。これまでに飾った雑誌の表紙は150冊超。YouTuber、ストリーマー、ラジオパーソナリティとしても活躍。『伊織もえの電脳らじお』（interfm）にレギュラー出演中。最新情報は、公式X（@iorimoe_five）、Instagram（@moe_five）