金利1.05％のauじぶん銀行「円定期預金」に100万円を1年預けたら利息はいくらもらえる？（2026年2月）
Q. 金利1.05％の、auじぶん銀行「円定期預金」に100万円を1年間預けたら、利息はいくら？2月に入ってメガバンクが一斉に預金金利を引き上げましたが、依然としてネット銀行の金利水準が高い状況です。
なかでも特に、高金利キャンペーンを実施しているauじぶん銀行の「円定期預金」に注目している方も多いのではないでしょうか。
そこで、100万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか、メガバンクと比べてどの程度の差が出るのか試算してみました。
A. 年1.05％なら税引前1万500円、20.315％の税金を差し引いた後の利息額は約8366円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、auじぶん銀行「円定期預金」の特別金利キャンペーン（1年・金利1.05％）は魅力的な内容です。
メガバンクの1年もの定期預金の金利が0.40％であることを考えると、かなり高水準の金利といえるでしょう（いずれも、2026年2月16日時点の金利）。
では、100万円を1年間預けた場合、受取利息はどのくらいになるのでしょうか。
年1.05％の場合、税引前の利息は1万500円、そこから20.315％の税金が引かれた受取額は約8366円になります。
一方、メガバンクの定期預金（年0.40％）の場合は、税引前で4000円、税引後ではおよそ3187円ですので、2倍以上の差が生じることになります。
au・UQ mobileユーザー限定の特典もauじぶん銀行は、KDDIと三菱UFJ銀行の共同出資によって設立されたKDDIグループのネット銀行です。ネット銀行ならではの高い利便性に加えて、頻繁に実施される優遇金利キャンペーンが大きな魅力となっています。
現在実施中の「冬の1年もの特別金利キャンペーン」でも、年1.05％の金利が適用されるほか、au・UQ mobileユーザー限定の特典も用意されており、合計で年1.25％相当の優遇金利となります。
au・UQ mobileユーザー限定特典の内容は、預入金額に対して年0.20％（税引後0.15％）で1年間（365日間）運用した場合の利息相当額が現金でプレゼントされるというものです。
このキャンペーンは2026年2月28日までの実施となっていますので、ご興味のある方はお早めにお申し込みください。
なお、金融機関の金利キャンペーンには、預入期間や預入金額など、さまざまな適用条件が設けられています。思わぬ見落としを防ぐためにも、ご自身が全ての適用条件を満たしているかを事前に確認するようにしましょう。
(文:All About 編集部)