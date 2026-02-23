MVP＆サイ・ヤング候補の才能に言及

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が大谷翔平投手への期待を語った。完全なる投打二刀流として臨むシーズンについて問われ、「彼はこれまで野球をした中では最高の選手。彼の場合、どんなことも可能だと思う」と言及した。

ファウル・テリトリーTVが放送する米ポッドキャスト番組「ドジャース・テリトリー」が公式Xでインタビュー映像を公開。「デーブ・ロバーツ、二刀流としてフルシーズンを送るショウヘイ・オオタニへの期待について」とX（旧ツイッター）に投稿した。

インタビュアーを務めた米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のケイティー・ウー記者は、ドジャースとして初めて二刀流の大谷をフルシーズンで見られる可能性や、先発ローテーションの層、WBC開催による慎重な投手起用に触れ、完全な二刀流選手としてどのように起用すべきか質問した。

ロバーツ監督は「それはいい質問だと思いますよ。ショウヘイが常に良くなろうと努力していることは知っている」と前置き。その上で「私は彼が昨年より多くのイニングを投げると見込んでいるが、何本ホームランを打つか、またはどれだけ打点を稼ぐか、サイ・ヤング賞を獲るかについて語るのは難しい」と語った。

さらに「私は彼の目標がワールドシリーズを制覇すること、出来る限り最高の選手になることであるのは知っている。そして彼にはMVPそしてサイ・ヤング賞の候補として名前が挙がるべき才能がある」と言及。「彼はこれまで野球をした中では最高の選手なので、彼の場合、健康であり続けてグラウンドに出続けてくれればうちのチームはそれでさらに良くなる。ファンも当然それがいいと思っている」と続けた。

最後は「だが彼の場合、どんなことも可能だと思うよ。何だって可能だ」と締めくくり、二刀流として迎えるシーズンへの期待を示した。（Full-Count編集部）