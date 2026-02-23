プレミア654試合の新記録。プロ24年目で偉業達成。30キロのダンベルを交互に持ち上げて汗を流す。ミルナーが40歳まで現役を続けている理由が垣間見えた【現地発】
ブライトンに所属するMFジェームズ・ミルナーが、プレミアリーグ出場数の新記録を打ち立てた。
これまでの記録は、アストン・ビラやマンチェスター・シティで活躍したギャレス・バリーの653試合。ミルナーは２月11日に行なわれたビラ戦でその記録に並び、さらに同21日のブレントフォード戦で試合出場数を「654試合」に伸ばした。新記録を築き、プレミア出場記録で単独首位に立った。
記録達成後、ミルナーは言う。
「最近の試合で、まだピッチ上で貢献できることを証明できたと思う。試合であろうとトレーニングであろうと、毎日ベストを尽くしたいという意欲とハングリー精神のおかげだ」
1986年生まれで、今年１月で40歳になったミルナーは、プロとして今季24年目。地道にコツコツと出場記録を伸ばしてきた。プロデビューは2002年の11月。日本を熱狂の渦に巻き込んだ日韓W杯が行なわれた年で、遠い昔の出来事だ。
現在チームメイトの三笘薫にいたっては当時５歳。若手の多いブライトンでは、カルロス・バレバやヤンクバ・ミンテ（いずれも2004年生まれ）のように、まだ生まれていない選手も少なくない。
そんなミルナーの経歴を紐解くと、やはりマラソンのように長い道を走ってきたことが分かる。2002年にリーズでデビューし、ニューカッスル、ビラ、マンチェスター・C、リバプール、そしてブライトンと、数々のクラブを渡り歩いてきた。
マンチェスター・Cで２度のプレミア優勝を経験し、リバプールでも国内制覇が１回。リバプールではCLの頂点に立った。またイングランド代表の一員として、2010年と2014年のW杯にも参戦した。
デビュー年には、様々な最年少記録を打ち立てた。
プレミアデビューは2002年11月のウェストハム戦。試合終了の６分前にピッチに入り、当時プレミアでは史上２番目に若い「16歳309日」でデビューを飾った。さらに同年12月のサンダーランド戦で初ゴールを記録。「16歳356日」でのゴールは、当時の最年少記録である。
そしてリーズでデビューしてから２年目。所属先のリーズが経営難に陥り（※2007年に事実上の破産）、ミルナーを含めた主力選手は移籍を余儀なくされた。当時リーズの会長だったジェラルド・クラスナーは、ミルナーを「リーズの未来」と位置づけ、慰留に尽力したが、最終的に彼を移籍金500万ポンドでニューカッスルに売却した。ニューカッスルでのポジションは、リーズ時代に続いてウイング。ここで５年在籍し、94試合に出場した。
さらに2008年には、ビラに完全移籍した。当地では自らの希望でセントラルMFにポジションを移し、後にミルナーの代名詞となる「万能性」の礎を築いた。
分岐点となったのが2010年の決断だ。
ミルナーに熱視線を送ったのが、２つのビッグクラブだった。ひとつは、カルロ・アンチェロッティ政権下でプレミアリーグとFAカップの二冠を達成したばかりのチェルシー。もうひとつは、UAEアブダビの大富豪、シェイク・マンスールが買収したばかりのマンチェスター・Cだった。
最終的に、ミルナーはマンチェスター・Cを選んだ。ロベルト・マンチーニとマヌエル・ペジェグリーニの両監督下で多才な能力を発揮し、セントラルMFやウイングなど様々なポジションでプレー。プレミアリーグ２回、FAカップ１回の主要タイトル獲得に貢献した。
ミルナーの挑戦はまだまだ続く。マンチェスター・Cとの契約満了に伴い、2015年にリバプールに移籍。ここでCL、FAカップ、リーグ杯と次々と栄冠を掴んだ。しかし情熱が災いし、ユルゲン・クロップ監督を怒らせたこともあったという。ミルナーは明かす。
「ハーフタイムに、ディスカッションが熱を帯びた。自分の意見を述べていたら、ユルゲンが両手をテーブルに激しく叩きつけた。『お願いだ、黙ってくれ』と。あの出来事は今でも覚えている。ただ、ユルゲンは素晴らしい人。彼とは素晴らしい関係を築かせてもらった」
