プレミア654試合の新記録。プロ24年目で偉業達成。30キロのダンベルを交互に持ち上げて汗を流す。ミルナーが40歳まで現役を続けている理由が垣間見えた【現地発】

プレミア654試合の新記録。プロ24年目で偉業達成。30キロのダンベルを交互に持ち上げて汗を流す。ミルナーが40歳まで現役を続けている理由が垣間見えた【現地発】