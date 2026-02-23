オリンピック閉幕 広島のスケート場でも盛り上がり
ミラノ・コルティナの冬季オリンピックが閉幕しました。祝日の23日に訪れたのは、まだまだ熱気冷めやらぬ広島のスケート場です。
過去最高の24個のメダルを獲得した日本選手団。なかでも、フィギュアスケートは「りくりゅう」ペアの金メダルをはじめ、6つのメダルを手にしました。広島にもさっそくその反響が…。
■長通麻弥リポート
「オリンピックの盛り上がりを受け、広島市内のスケートリンクも朝からこの大にぎわいです」
■客
「中井亜美選手を見て、スケートがどんなに面白いかと思って、ここに来てみたかった。意外と難しいけどやってみたら楽しかった」
「りくりゅうペアがすごかった。上手に滑れたのがすごかったので私もなりたいなと思いました」
4年に1度のオリンピックですが、前回はコロナ禍だったこともあり、客足はそこまで伸びませんでした。今回は好成績もあいまって影響が、けた違いだといいます。
■東区スポーツセンター 中野奈美さん
「お客さんはいつもの倍。りくりゅうさんのエキシビションを見られてみなさん感動された方もいらっしゃるみたいで、オリンピック効果はとても大きいです」
このリンクから、ソチオリンピック出場の町田樹さんに続くオリンピアンが生まれるかもしれません。
【2026年2月23日放送】