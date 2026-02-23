全国各地の逸品が集まった「シューイチ全国うまいもの博」が、いま、下関市のデパートで開かれています。



大丸下関店で開催中の「シューイチ全国うまいもの博」、午前中から多くの人が詰め掛けました。



およそ40店舗のうち、12店舗が下関初登場です。



横浜からやってきた「YES‼カツサンド」の一押しは、最高級A5ランクの黒毛和牛を使ったローストビーフのカツサンドです。





（店の人は）「低温でじっくりローストビーフにしたお肉をすごい低温でゆっくり揚げて香ばしいカツに仕上げています。 自家製のオリジナルソースをくぐらせてサンドしている非常に柔らかくてジューシーなカツサンドになっています」札幌市の「蔵」では、3種類のカニを食べ比べできる「3種の蟹盛り弁当」を販売しています。（店の人は）「おかげさまで、毎日限定数〈50〉はすべて完売しています。タラバガニとズワイガニとベニズワイガニの3種類を使ったお弁当になります。 味は抜群においしいです！」浅草に店を構える「おいもやさん興伸」の「大学芋みやび」は、カラっと揚げたサツマイモに秘伝の蜜がたっぷりかかっています（店の人は）「（ことし）芋問屋が作っている大学芋となります。こちらはうちの定番商品でして、しっとりとなめらかな感じの大学芋となっております」「シューイチ全国うまいもの博」は、3月1日まで大丸下関店6階の催事場で開かれています。