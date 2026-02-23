各地で気温が上がって春の暖かさとなりました。与論島では25度を超え今年初の夏日となりました。花見日和となった23日鹿児島市では満開の桜を楽しむ人たちの姿が見られました。



（永田莉紗アナウンサー）

「雲ひとつない青空が広がっています。ぽかぽかと暖かく上着がいらないぐらいです。満開の桜を見に多くの方が訪れています」



淡いピンク色が美しい河津桜。鹿児島市のオアシスケア吉野公園では18本の河津桜が見頃を迎えています。2025年より1か月ほど早い1月21日に開花し12日に満開となりました。3連休最終日。多くの人が家族や友人と花見を楽しんでいました。





（訪れた人）「毎年この時期に来ていて、天気もよかったのできれいかなと思って」「今年初めて来てすごくきれいで感動した」（訪れた人）「かわいい」「すごく喜んでますね」（訪れた人）「きれいですね/眠くなっちゃいそう。暖かくて」23日の鹿児島市の最高気温は21.9度で4月中旬並みの暖かさとなりました。各地で3月下旬から5月上旬並みの温かさとなり、与論島では25.1度と県内で今年初の夏日となりました。オアシスケア吉野公園の河津桜の見頃は3月上旬までだということです。