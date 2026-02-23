カープは23日、ヤクルトとオープン戦を行いました。ルーキーコンビが躍動しました。



先発は、転向後初の対外試合登板となった栗林。

その立ち上がり、2アウト3塁のピンチを背負います。全球変化球で勝負。サードゴロに打ち取ります。

続く2回にはノーアウト2塁1塁のピンチ。

ここはダブルプレーに打ち取りました。2回を投げ無失点ながらも、「もっとストレートでおしたかった」とストレートの精度向上を口にしました。





■栗林「今まではランナー出ても三振を狙うことが多かった中で、ノーアウト1・2塁だったらゴロ欲しいなとか考えたりするようになったので、そこが（先発と）違うと思う。まっすぐがまだまだだと思うので、その状態をしっかりあげていって、先発ローテーション争いに入っていきたい。」栗林の先発転向に伴い、注目されるのがリリーフ陣です。昨シーズン60試合登板の島内は、ストライク先行のピッチングでわずか6球、三者凡退に抑えると、対外試合初登板の森浦は得点圏にランナーを背負いながらも無失点。実績あるリリーフ陣が順調な仕上がり具合を見せました。一方の野手陣。5試合連続安打中のルーキー・平川が快音を響かせます。まずは初回。右打席でヒットを放つと、続く5回には左打席でヒット。複数安打を放ち、開幕スタメン入りへ猛アピールを続けています。■平川「最近の試合で三振をしてしまったので、それをきょうは修正できてよかった。1本目は芯をくってとらえられていたが、2本目は芯から外れてしまって、あまり良い打球とは言えなかったので、それは反省かなと思う」同じくルーキーの勝田は8回の第4打席。ライトを越える打球に快足を飛ばし一気に3塁へ。得点に繋がる長打を放ち、こちらも負けじとアピールです。■勝田「ストライクゾーンで勝負してくると思ったので、それをしっかりとヒットゾーンに打つという意識で打席に立った。平川と1・2番を打てているので、シーズンでも打てるように頑張りたい」（そして新井監督が「きょう一番の収穫」と語ったのが、キャッチャーでフルイニング出場した二俣です。ベース前で1バウンドする投球を何度もストップ。新井監督は「投げる止めるというのは普通にできるレベル」と語り、捕手再挑戦する23歳を高く評価しました。(2026年2月23日放送）