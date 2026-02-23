主役は子どもたちです。



使わなくなったおもちゃなどを小学生が販売する「キッズマーケット」が23日、山口市で開かれました。



「いらっしゃいませ～」



山口市の湯田温泉こんこんパークで開かれたキッズマーケットには32のお店が並び、使わなくなったおもちゃや衣服などを子どもたちが販売しました。



大人は一切手助けをしないのがルールです。





「ありがとうございました～」（記者）「どんどん売れてるね？」（5年生男子）「ちょっともう最高です」「声かけが大事って違うフリマで学んだのでそれを生かしてます」ある姉妹は、わかりやすい値札づくりを心掛けたと言います。（6年生女子）「工夫したところは文字を大きく書いて小さい子でも読みやすいように上にふりがな書いたりイラストを描いたりしたことです。」（母親は）「今まではままごとっていう感じだったのでほんとにお金を使ってやりとりするという関わりができるかなって心配だったんですけどドキドキしながらも楽しく見守れています」このイベントは子どもたちにお金の流通を楽しく学んでもらおうと宇部市のNPO法人が企画しました。今回が7回目の開催で、今後も県内各地で続けていきたいということです。