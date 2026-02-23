2020年7月豪雨で被災した「くま川鉄道」は、現在、部分運行になっていて、肥後西村駅から先の区間を「田園シンフォニー」という車両が走っています。

【写真を見る】被災から5年半、時が止まったままの車内… くま川鉄道・全線復旧を待ち続ける「青い車両」の今

ただ、実は1台だけ、被災から5年半ずっと客を乗せることなく全線復旧を待ち続けている車両があります。

時が止まったままの車内へ、カメラが入りました。

その車両は、くま川鉄道の始点・人吉温泉駅にありました。

「近くで見ると大きいですね！」

「田園シンフォニー『夏』504号車」

ベートーヴェンの交響曲「田園」の楽譜をあしらった青いボディが特徴です。

――この青い田園シンフォニーも実際に水に浸かったもの？

くま川鉄道 永江友二 社長「そうです」

――どのあたりまで？

くま川鉄道 永江友二 社長「約60～70cmくらいまで」

2020年7月4日。

球磨川から溢れた水は、くま川鉄道の駅や車両基地にも流れ込み、その被害は甚大でした。

水が引いた後の人吉温泉駅には車両が残されていました。

――ダメージを受けている？

「電気系統を含めて水に浸かると障害がある可能性がある。検査しないと分からない。5両全部です。

その後車両の修復を経て、2021年に一部の区間で運行を再開しました。

「おめでとう～！」「おかえり～！」

ただ、稼働できる台数は限られていることから、504号車だけが車両基地で眠り続けました。

あれから5年半、車内は今、どうなっているのでしょうか。

「よいしょ・・・あぁ～・・・そのままですね。そのままです中は変わっていないです」

木の温もりあふれる車内にはボディにあわせた青色のクッション。

一部はシートを外すなどしていますが、5年半の間もメンテナンスを欠かさず、埃も目につきません。

前に進むと・・・

「ちょうど災害がコロナ禍だったのでこういうのも貼ったまま。2020年の・・・これね」

田園シンフォニーはもともと観光客向けの列車で、ゆったりとしたソファ席や車窓を楽しめるカウンターが特徴でした。

しかしその後、通学で利用する学生が増加し、輸送力を重視した造りに変更して現在のようになりました。

くま川鉄道 永江友二 社長「くま川鉄道は高校生の通学のためにあると言っても過言ではない。早く高校生たちを乗せたいんじゃないかなと思います」

全線再開の目標は、来年度の上半期中。

504号車も車両の状態は問題なく、月に一度程度、基地の中で試運転をするなどして、「その日」を待ち続けます。

くま川鉄道 永江友二 社長「待たせたねというか、また活躍する場が来るからこれからも頑張ってねという感じです」