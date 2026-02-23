慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」に預け入れられたことを公表し講演活動などを行っている宮津航一さん。週末、里親の両親と、初めて3人そろっての講演会に参加し、両親や子どもたちへの思いを語りました。



■宮津航一さん

「実は両親と3人で講演に登壇するのは初めてのこと」



親が育てられない子どもを匿名でも受け入れる「こうのとりのゆりかご」いわゆる「赤ちゃんポスト」。航一さんは、幼少期に預け入れられたあと里親の宮津夫妻に引き取られ、高校2年の時、普通養子縁組が成立し戸籍上も親子の関係となりました。



■宮津航一さん

「なぜ生い立ちを公表したのか、やっぱり一番は感謝の思いです。全国にいる他の当事者に向けて同じような境遇のお兄ちゃんがいる。一人じゃない。そういうものを感じてほしいなと、どこからかでも見ていてくれていればうれしいなと」



航一さんは「ゆりかご」を通じて里親の両親に出会えたことへの感謝の思いを語りました。普段の講演は航一さん一人ですがこの日は、“地域で育む子どものみらい”がテーマ。父の美光さんと母のみどりさんも一緒に登壇し、2人は里親をはじめたきっかけなどを話しました。



■宮津みどりさん

「子どもたちと顔を合わせたり顔なじみになることで、自分が本当に困ってるということを誰かに相談できるようなそういう地域づくりが必要かなと思います」



■講演を聞いた人

「里親をされていること感心させられます」

「本当のうわべだけじゃなくて本当の気持ちが聞けたという思いがした」



航一さんが講演している様子を久しぶりに見守ったという美光さんは…。



■宮津美光さん

「腕を上げたね」



■宮津航一さん

「私がいろんなところで講演する中で両親の話を聞きたいという声をたくさんいただいたので両親と一緒に登壇して皆さんに想いを届けることができて本当にうれしかったです」



航一さんは3月、大学を卒業後も講演活動を続けます。

